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NFL-Spieler beschweren sich über Rasentausch für WM 2026
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Die NFL-Spieler zeigen sich verärgert, dass für die anstehende Fußball-WM in elf NFL-Stadien Naturrasen verlegt wird.
Die NFL-Spielergewerkschaft (NFLPA) hat sich darüber beschwert, dass für die anstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko Naturrasen in elf Stadien verlegt wird, während die Spieler dies selbst schon seit Jahren fordern.
"Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt in einem Monat, und in NFL-Stadien wird bereits neuer Naturrasen für die weltbesten Fußballspieler verlegt", schrieb die NFLPA am Montag auf "X".
"NFL-Spieler setzen sich seit Jahren für sichere, hochwertige Rasenfelder an ihrem Arbeitsplatz ein, doch nach der WM werden die meisten dieser Stadien für die NFL-Saison wieder auf Kunstrasen umgestellt", heißt es weiter.
Der NFLPA zufolge verdienen die Spieler "Arbeitsbedingungen, die ihre Präferenzen berücksichtigen, sie vor dem wöchentlichen Verschleiß des Spiels schützen und ihre langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördern."
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NFL: Kunstrasen bietet Vorteile für Besitzer
Die Liga beruft sich weiterhin auf ihre Position, dass die Verletzungsrate auf Natur- und Kunstrasen gleich hoch sei und es den Besitzern dem Tarifvertrag nach selbst überlassen sei, welchen Rasen sie verlegen.
Obwohl Spieler Naturrasen bevorzugen, entscheiden sich die Besitzer lieber für den pflegeleichteren und wartungsgünstigeren Kunstrasen. Zudem ist es einfacher, ein Stadion mit Kunstrasen für andere Veranstaltungen umzubauen.
Die Regularien der FIFA sehen allerdings vor, dass die Spiele auf Naturrasen stattfinden müssen, weshalb die Besitzer keine andere Wahl haben, als den Untergrund für die Fußballspiele anzupassen.
Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Das neue Stadion der Buffalo Bills, das am 2. Spieltag gegen die Detroit Lions eröffnet wird, wird Naturrasen haben.
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