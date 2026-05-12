Die NFL-Spieler zeigen sich verärgert, dass für die anstehende Fußball-WM in elf NFL-Stadien Naturrasen verlegt wird.

Die NFL-Spielergewerkschaft (NFLPA) hat sich darüber beschwert, dass für die anstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko Naturrasen in elf Stadien verlegt wird, während die Spieler dies selbst schon seit Jahren fordern.

"Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt in einem Monat, und in NFL-Stadien wird bereits neuer Naturrasen für die weltbesten Fußballspieler verlegt", schrieb die NFLPA am Montag auf "X".

"NFL-Spieler setzen sich seit Jahren für sichere, hochwertige Rasenfelder an ihrem Arbeitsplatz ein, doch nach der WM werden die meisten dieser Stadien für die NFL-Saison wieder auf Kunstrasen umgestellt", heißt es weiter.

Der NFLPA zufolge verdienen die Spieler "Arbeitsbedingungen, die ihre Präferenzen berücksichtigen, sie vor dem wöchentlichen Verschleiß des Spiels schützen und ihre langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördern."