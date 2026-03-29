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Minnesota Vikings trauern um Legende Joey Browner

Aktualisiert:

von Tobias Wiltschek

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NFL: Iceman-Zoff! NBA-Legende wütet gegen Caleb Williams

Videoclip • 01:09 Min

Er prägte die Defense der Vikings über fast ein Jahrzehnt. Am Samstag ist Joey Browner gestorben.

Die Minnesota Vikings verlieren mit Joey Browner eine der größten Legenden in der Geschichte der Franchise.

Der Defensive Back ist nach Team-Angaben am Samstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Über die Ursache des Todes machten die Vikings keine Angaben.

Browner ist bis heute einer von nur zwei Safeties in der Vikings-Historie, die beim Draft in der ersten Runde gezogen wurden.

Er wurde 1983 an 19. Stelle ausgewählt und spielte anschließend bis 1991 ununterbrochen für das Team aus Minneapolis.

In 138 Spielen für die Vikings verbuchte er 37 Interceptions, von denen er drei in einen Touchdown verwandelte.

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Vikings: Smith huldigt Legende Browner

Mit den 37 Interceptions lag er lange auf Platz vier im ewigen Vikings-Ranking. Erst in der vergangenen Saison überbot ihn mit Harrison Smith der zweite Safety, der in der ersten Runde von Vikings gedraftet wurde.

Er würdigte Browner daraufhin als "eine Spieler, der mitgeholfen hat zu definieren, was es bedeutet, ein Safety zu sein". Es sein ihm "eine Ehre, in einem Atemzug mit ihm genannt zu werden".

Browner ist nicht nur Mitglied des "Ring of Honor" bei den Vikings. Er wurde auch dreimal ins All-Pro-First-Team gewählt und nahm sechsmal in Folge am Pro Bowl teil.

Seine letzte aktive Saison in der NFL verbrachte er 1992 bei den Tampa Bay Buccaneers.

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