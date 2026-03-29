Minnesota Vikings trauern um Legende Joey Browner

Er prägte die Defense der Vikings über fast ein Jahrzehnt. Am Samstag ist Joey Browner gestorben.

Die Minnesota Vikings verlieren mit Joey Browner eine der größten Legenden in der Geschichte der Franchise.

Der Defensive Back ist nach Team-Angaben am Samstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Über die Ursache des Todes machten die Vikings keine Angaben.

Browner ist bis heute einer von nur zwei Safeties in der Vikings-Historie, die beim Draft in der ersten Runde gezogen wurden.

Er wurde 1983 an 19. Stelle ausgewählt und spielte anschließend bis 1991 ununterbrochen für das Team aus Minneapolis.

In 138 Spielen für die Vikings verbuchte er 37 Interceptions, von denen er drei in einen Touchdown verwandelte.