NFL
Minnesota Vikings trauern um Legende Joey Browner
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
NFL
NFL: Iceman-Zoff! NBA-Legende wütet gegen Caleb Williams
Videoclip • 01:09 Min
Er prägte die Defense der Vikings über fast ein Jahrzehnt. Am Samstag ist Joey Browner gestorben.
Die Minnesota Vikings verlieren mit Joey Browner eine der größten Legenden in der Geschichte der Franchise.
Der Defensive Back ist nach Team-Angaben am Samstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Über die Ursache des Todes machten die Vikings keine Angaben.
Browner ist bis heute einer von nur zwei Safeties in der Vikings-Historie, die beim Draft in der ersten Runde gezogen wurden.
Er wurde 1983 an 19. Stelle ausgewählt und spielte anschließend bis 1991 ununterbrochen für das Team aus Minneapolis.
In 138 Spielen für die Vikings verbuchte er 37 Interceptions, von denen er drei in einen Touchdown verwandelte.
Kommende Livestreams
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
195 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
195 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 31.03. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 4. Spieltag im Livestream
180 MinBald verfügbar
Dienstag, 31.03. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 4. Spieltag im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 01.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 01.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 6. Spieltag im Livestream
165 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 6. Spieltag im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 20:00 • Darts
Darts: Premier League im Livestream
239 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 20:00 • Darts
Darts: Premier League im Livestream
239 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
30 MinBald verfügbar
Samstag, 04.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
30 Min
Vikings: Smith huldigt Legende Browner
Mit den 37 Interceptions lag er lange auf Platz vier im ewigen Vikings-Ranking. Erst in der vergangenen Saison überbot ihn mit Harrison Smith der zweite Safety, der in der ersten Runde von Vikings gedraftet wurde.
Er würdigte Browner daraufhin als "eine Spieler, der mitgeholfen hat zu definieren, was es bedeutet, ein Safety zu sein". Es sein ihm "eine Ehre, in einem Atemzug mit ihm genannt zu werden".
Browner ist nicht nur Mitglied des "Ring of Honor" bei den Vikings. Er wurde auch dreimal ins All-Pro-First-Team gewählt und nahm sechsmal in Folge am Pro Bowl teil.
Seine letzte aktive Saison in der NFL verbrachte er 1992 bei den Tampa Bay Buccaneers.
Mehr NFL-News
NFL
Neuer Head Coach hat positive Nachrichten von Josh Allen
NFL
NFL: Mendoza lernt wohl schon die Raiders-Offense
NFL
Mahomes in Woche 1 fit? Chiefs-Coach Reid weckt Hoffnungen
NFL
Lepper vor Pro Day: "Habe keinen Zweifel mehr"
NFL
Geplatzter Crosby-Trade: Hendrickson zeigt sich enttäuscht
NFL
Eagles-Star enthüllt brutale Verletzung