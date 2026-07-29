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NFL: Bengals-Star Ja'Marr Chase prügelt sich an Tag 1 des Trainingslagers
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:25 Min
Aggressionen zum Trainingsstart der Cincinnati Bengals. Ja'Marr Chase lieferte sich gleich am ersten Tag der Saisonvorbereitung eine Prügelei auf dem Trainingsplatz.
Die Cincinnati Bengals sind am Mittwoch in ihr Trainingslager gestartet – und schon am ersten Tag ging es ordentlich zur Sache. Im Mittelpunkt einer hitzigen Auseinandersetzung stand Star-Receiver Ja'Marr Chase.
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NFL: Reporter hält Schlägerei um Chase fest
Videos von Reportern vor Ort zeigen, wie es während der Einheit zu einem Gerangel kam. Chase geriet dabei mit dem erfahrenen Cornerback Jalen Davis aneinander.
Die beiden lieferten sich zunächst ein Wortgefecht von Angesicht zu Angesicht, bevor ein Assistenztrainer eingriff und die Situation entschärfte. Während des kurzen Zwischenfalls war außerdem zu sehen, wie Chase einen Helm wegwarf, der offenbar Cornerback DJ Turner II gehörte.
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Kurz darauf wurden die beiden Spieler voneinander getrennt. Immerhin: Verletzungen gab es durch den Vorfall keine.
Der Druck ist bei den Cincinnati Bengals groß. Der Super-Bowl-Finalist der Saison 2021 hat zuletzt dreimal in Folge die Playoffs verpasst. Die Spielzeit 2025 schlossen sie mit lediglich sechs Siegen ab. Dies war der schlechteste Wert seit der Saison 2020.
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