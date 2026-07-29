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NFL - Adam Thielen über Aaron Rodgers: "Größter Stress in meiner gesamten Karriere"
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Aaron Rodgers hält Rücksprache mit Frau - darum macht er weiter
Videoclip • 01:50 Min
Star-Quarterback Aaron Rodgers wird nachgesagt, stets sehr hohe Ansprüche an seine Mitspieler zu haben - etwas, das sein ehemaliger Teamkollege Adam Thielen nun bestätigt hat.
Aaron Rodgers gilt als einer der besten Quarterbacks in der NFL-Geschichte.
Der 42-Jährige kommt in seiner Karriere auf 66.274 Passing Yards und ist damit auf Platz fünf in der ewigen Liste der Liga. In 21 Saisons kommt er auf vier MVP-Auszeichnungen, zehn Pro-Bowl-Teilnahmen und einen Super-Bowl-Sieg.
In seiner Karriere war Rodgers stets für seine extreme Intensität, seinen Kampfgeist aber auch für seine hohen Erwartungen an seine Mitspieler bekannt.
Sein ehemaliger Teamkollege Adam Thielen hat sich nun über seine Zeit mit dem Playmaker geäußert.
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Thielen über gemeinsame Saison mit Rodgers: "Fühlte mich wieder wie ein Rookie"
"Das war der größte Stress, den ich in meiner gesamten Karriere erlebt habe … Ich fühlte mich, als wäre ich wieder ein Rookie", sagte der 35-Jährige bei einem Auftritt bei "SiriusXM NFL Radio."
Und weiter: "Man denkt sich irgendwie: Ich weiß nicht, was er sagen wird, und ich hoffe, ich verstehe, was er sagt, denn wenn nicht, werde ich ordentlich die Ohren vollbekommen und wahrscheinlich nie wieder den Ball bekommen."
Allerdings sah er genau das auch als Stärke von Rodgers: "Das ist eine gute Sache, deshalb ist er so erfolgreich, weil er von jedem so viel verlangt. Und das gilt für alle gleichermaßen. Egal, ob man ein Rookie oder ein Veteran ist."
Thielens Aussagen sind besonders spannend, weil der ehemalige Wide Receiver bereits ein etablierter Spieler war, als er in der abgelaufenen Saison mit dem Routinier zusammengespielt hat.
Der Wide Receiver hatte vor der Spielzeit bereits elf NFL-Saisons gespielt und war zwei Mal für den Pro Bowl nominiert, insgesamt kam er auf 8497 Receiving Yards und 65 Touchdowns in der NFL. Nach der abgelaufenen Saison beendete er seine Karriere.
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