NFL: Nächste Chance - Green Bay Packers verpflichten deutschen Profi

NFL: Aaron Rodgers hält Rücksprache mit Frau - darum macht er weiter

Gute Nachrichten für Lenny Krieg: Der deutsche Kicker bekommt in der besten Football-Liga der Welt die nächste Chance.

Der deutsche Kicker Lenny Krieg bekommt bei den Green Bay Packers die nächste Chance auf eine Karriere in der NFL. Das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gab die Verpflichtung offiziell bekannt.

Der gebürtige Berliner, der spät mit dem Football begonnen hatte, soll im Practice Squad mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team kämpfen.

Krieg hatte den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program (IPP) geschafft, 2025 unterschrieb er bei den Atlanta Falcons einen Dreijahresvertrag.

Zum Einsatz kam er jedoch nicht, auch nicht beim Spiel seines Teams im vergangenen November im Berliner Olympiastadion.

Nach der Saison reichten ihn die Falcons an die New York Jets weiter, von dort aus ging es nun nach Green Bay.

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Und: Spezieller Grund: Darum macht Rodgers weiter