NFL: Aaron Rodgers hält Rücksprache mit Frau - darum macht er weiter

Die Washington Commanders haben einen neuen Tight-Ends-Coach: Wes Welker übernimmt die Position, nachdem sein Vorgänger wegen einer Trunkenheitsfahrt entlassen wurde.

Kurz vor dem Start des Training Camps sorgen die Washington Commanders für eine Überraschung in ihrem Coaching Staff. Wie Head Coach Dan Quinn und General Manager Adam Peters am Dienstag bestätigten, übernimmt Wes Welker die Tight Ends der Franchise.

Der ehemalige Star-Receiver der New England Patriots war zuvor als Offensive Assistant bei den Commanders tätig und hatte die Position bereits interimsmäßig betreut.

Welker, der in seiner Spielerkarriere fünfmal im Pro Bowl stand und zweimal First-Team All-Pro wurde, ist seit 2025 im Trainerstab von Washington.

Zuvor war er unter anderem Wide-Receivers-Coach bei den San Francisco 49ers und den Miami Dolphins. Sein offizieller Titel bei den Commanders steht laut Quinn noch nicht endgültig fest, klar ist aber: Welker übernimmt die Verantwortung für die Positionsgruppe.