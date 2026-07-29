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NFL: Washington Commanders holen Legende als neuen Coach - Vorgänger wegen Trunkenheit am Steuer entlassen
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Washington Commanders haben einen neuen Tight-Ends-Coach: Wes Welker übernimmt die Position, nachdem sein Vorgänger wegen einer Trunkenheitsfahrt entlassen wurde.
Kurz vor dem Start des Training Camps sorgen die Washington Commanders für eine Überraschung in ihrem Coaching Staff. Wie Head Coach Dan Quinn und General Manager Adam Peters am Dienstag bestätigten, übernimmt Wes Welker die Tight Ends der Franchise.
Der ehemalige Star-Receiver der New England Patriots war zuvor als Offensive Assistant bei den Commanders tätig und hatte die Position bereits interimsmäßig betreut.
Welker, der in seiner Spielerkarriere fünfmal im Pro Bowl stand und zweimal First-Team All-Pro wurde, ist seit 2025 im Trainerstab von Washington.
Zuvor war er unter anderem Wide-Receivers-Coach bei den San Francisco 49ers und den Miami Dolphins. Sein offizieller Titel bei den Commanders steht laut Quinn noch nicht endgültig fest, klar ist aber: Welker übernimmt die Verantwortung für die Positionsgruppe.
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Washington Commanders: Welkers Vorgänger nach kurzer Zeit entlassen
Der Wechsel ist nötig geworden, weil die Commanders sich von Ben Steele getrennt haben. Der 47-Jährige war Anfang Juni in einen handfesten Skandal verwickelt worden: Er wurde in der Nacht zum 7. Juni gegen 1:15 Uhr in Loudoun County, Virginia - dem Trainingsstandort der Commanders - wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer angehalten.
Steele verweigerte sowohl den Atem- als auch den Bluttest und wurde zusätzlich wegen Widerstands und Behinderung ohne Gewaltanwendung angeklagt. Die Franchise suspendierte ihn zunächst, ehe die endgültige Trennung diese Woche folgte.
"Wir wünschen Ben und seiner Familie wirklich alles Gute", sagte Peters dazu. "Es wurde viel Zeit in diese Entscheidung investiert, und es ist bedauerlich." Auch Quinn äußerte sich versöhnlich: Man wünsche Steele und seiner Familie nur das Beste.
Für Welker bedeutet die Beförderung eine schnelle Weiterentwicklung innerhalb der Organisation. Er wird nun eng mit Quarterback Jayden Daniels und den Passempfängern der Commanders zusammenarbeiten, das nach der enttäuschenden 5-12-Bilanz 2025 unter dem neuem Offensive Coordinator David Blough (statt Kliff Kingsbury) einen Neustart hinlegen soll.
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