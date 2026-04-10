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Travis Hunter: Jacksonville Jaguars legen sich offenbar auf Position für ihren Two Way Player fest
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:22 Min
Die Jacksonville Jaguars rechnen laut Ian Rapoport damit, Travis Hunter im Training Camp normal belasten zu können. Für den Two Way Player verschiebt sich aber offenbar der Fokus auf dem Rasen.
Travis Hunter findet in seiner zweiten NFL-Saison offenbar ein neues sportliches Zuhause. "Sie planen ihn als Vollzeit-Corner und Teilzeit-Receiver ein", verriet NFL-Insider Ian Rapoport über die Gedankenspiele der Jacksonville Jaguars. Dabei verwies er auch auf Informationen seines Kollegen Cameron Wolfe aus den vergangenen Wochen.
Folglich wird Hunter in diesem Jahr häufiger in der Defense auflaufen und nur noch seltener als Anspielstation für Trevor Lawrence zur Verfügung stehen. In seiner Rookie-Saison agierte er noch als typischer Two Way Player, absolvierte 324 Snaps in der Offense und 162 in der Defense sowie drei in den Special Teams, ehe ein Außenbandriss seine Saison und damit das mit Spannung erwartete Experiment nach sieben Spielen beendete.
Lediglich in Woche zwei und drei stand Hunter häufiger als Cornerback denn als Wide Receiver auf dem Rasen. In seinen letzten beiden Spielen vor der Verletzung war er sogar bei 77,6 respektive 87 Prozent der Offense-Snaps gefragt. Seine Ausbeute in den sieben Einsätzen: 28 Receptions für 298 Yards samt Touchdown als Receiver, 15 Tackles und drei verteidigte Pässe als Cornerback.
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Hunter vor Comeback: "Kann wohl Training Camp komplett absolvieren"
Rapoport ergänzte, mit der neuen Ausrichtung könnten die Jaguars nun den Hunter bekommen, den sie sich erhofften, als sie im Draft 2025 auf Position zwei nach oben tradeten und dafür neben ihrem damaligen Erstrunden-Pick auch den 2026er Erstrunden-Pick an die Cleveland Browns abgaben. Deshalb beginnt der Draft für das Team aus Florida diesmal erst mit dem 56. Pick – also tief in Runde zwei.
Umso mehr brauchen die "Jags" einen gesunden Hunter. Und mit dem können sie wohl rechtzeitig zur Saisonvorbereitung planen. Laut Rapoport hat sich der 22-Jährige "außergewöhnlich gut" von seiner Verletzung erholt. Bei den OTAs Ende Mai und in der ersten Juni-Hälfte werde er zwar noch nicht voll mitmischen können, aber: "Sie gehen davon aus, dass er das Training Camp komplett absolvieren kann."
Dann also mit einem neuen Fokus. Für Hunter geht es künftig darum die Receiver zu jagen, anstatt selbst zu jenen zu gehören, die sich mit ihren Routen für den Quarterback freilaufen.
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