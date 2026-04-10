Travis Hunter: Jacksonville Jaguars legen sich offenbar auf Position für ihren Two Way Player fest

Die Jacksonville Jaguars rechnen laut Ian Rapoport damit, Travis Hunter im Training Camp normal belasten zu können. Für den Two Way Player verschiebt sich aber offenbar der Fokus auf dem Rasen.

Travis Hunter findet in seiner zweiten NFL-Saison offenbar ein neues sportliches Zuhause. "Sie planen ihn als Vollzeit-Corner und Teilzeit-Receiver ein", verriet NFL-Insider Ian Rapoport über die Gedankenspiele der Jacksonville Jaguars. Dabei verwies er auch auf Informationen seines Kollegen Cameron Wolfe aus den vergangenen Wochen.

Folglich wird Hunter in diesem Jahr häufiger in der Defense auflaufen und nur noch seltener als Anspielstation für Trevor Lawrence zur Verfügung stehen. In seiner Rookie-Saison agierte er noch als typischer Two Way Player, absolvierte 324 Snaps in der Offense und 162 in der Defense sowie drei in den Special Teams, ehe ein Außenbandriss seine Saison und damit das mit Spannung erwartete Experiment nach sieben Spielen beendete.

Lediglich in Woche zwei und drei stand Hunter häufiger als Cornerback denn als Wide Receiver auf dem Rasen. In seinen letzten beiden Spielen vor der Verletzung war er sogar bei 77,6 respektive 87 Prozent der Offense-Snaps gefragt. Seine Ausbeute in den sieben Einsätzen: 28 Receptions für 298 Yards samt Touchdown als Receiver, 15 Tackles und drei verteidigte Pässe als Cornerback.