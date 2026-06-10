NFL NFL: Patrick Mahomes zurück im Training - mit Kniebandage Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Calais Campbell geht in seine 19. NFL-Saison. Danach soll wirklich Schluss sein. Allerdings kündigte er das bereits vorher an. Sogar zweimal.

Calais Campbell von den Baltimore Ravens hat erneut sein Karriereende angekündigt. Der Defensive End geht in seine 19. aktive NFL-Saison. Bereits zwei Mal vorher hatte der 39-Jährige ein Karriereende vor Augen. Diesmal sagte er aber: "Dieses Jahr spüre ich es wie nie zuvor: Das wird vermutlich mein letztes Jahr werden." "Ich weiß, dass ich das auch schon letztes und das Jahr davor gesagt habe. Das habe ich auch beide Male so gemeint. Aber ich sage mir auch jedes Jahr, dass ich gut genug spielen muss, um potentiell noch einen weiteren Vertrag zu bekommen", so Campbell weiter. Das schaffte er im vergangenen Jahr für die Arizona Cardinals. In der Offseason einigte er sich über einen Einjahresvertrag über 5,5 Millionen US-Dollar mit den Ravens.

NFL: Calais Campbell jagt Rekord Gibt es nach einer weiteren guten Saison eine 20.? Campbell: "Wenn ich so spiele, wie ich mir das vorstelle, muss ich im nächsten Jahr ein Angebot ablehnen. Das wäre die optimale Situation. Denn aktuell steht für mich fest, dass es mein letztes Jahr wird." Sollte Campbell auf mindestens fünf Einsätze in Baltimore kommen, wird er jedenfalls Jim Marshall mit den meisten Einsätzen eines Defensive Lineman in der NFL ablösen. Zum Rekord hat er eindeutige Worte: "Mehr Spiele als jeder andere gespielt zu haben, ist umwerfend. Ich bin nur ein Kind, das es liebt, Football zu spielen." Im September wird der Familienvater 40 Jahre alt und wäre damit der erst sechste Defender seit 1960, der in dem Alter noch aktiv Football in der NFL spielt.

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