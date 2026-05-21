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NFL: Aaron Rodgers kündigt Karriereende an - "Ja, das war's"
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Aaron Rodgers geht in sein letztes Jahr in der NFL. Das hat er offiziell bekannt gegeben.
Aaron Rodgers hat angekündigt, seine Karriere nach der kommenden Saison mit den Pittsburgh Steelers zu beenden.
Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach hat der Quarterback auf die Frage, ob es seine letzte Saison sein wird, gesagt: "Ja, das war's."
Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass der 42-Jährige einen neuen Vertrag über ein Jahr (25 Millionen Dollar) bei den Steelers unterschrieben hat, nachdem er letzte Saison schon für die Franchise aktiv war.
Von 2005 bis 2023 war Rodgers für die Green Bay Packers aktiv, wurde viermal MVP und gewann den Super Bowl XLV. Anschließend war er ein Jahr für die New York Jets aktiv, ehe er in Pittsburgh anheuerte.
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