NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison

Die Los Angeles Rams ohne Sean McVay? Kaum vorstellbar. Wäre aber um ein Haar so gekommen, wie der Head Coach nun offenbarte.

Head Coach Sean McVay von den Los Angeles Rams hat überraschend offen über eine persönliche Krise in seiner Trainerkarriere gesprochen.

Im Podcast "Bussin' With The Boys" gab der 40-Jährige zu, dass er nach der schwachen Saison 2022, in der die Rams nur fünf Spiele gewinnen konnten, kurz davor stand, den Coaching-Job aufzugeben.

"Ich hätte mich bequem hinter einem Medienangebot versteckt. Aber die Wahrheit wäre gewesen: Ich wäre einfach abgehauen. Ich konnte mit den Niederlagen nicht umgehen", so McVay.

Dabei betonte der Cheftrainer, dass er damals durchaus lukrative Angebote für eine Karriere als TV-Experte hatte.