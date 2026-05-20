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Los Angeles Rams: Head Coach Sean McVay dachte an Rücktritt

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:04 Min

Die Los Angeles Rams ohne Sean McVay? Kaum vorstellbar. Wäre aber um ein Haar so gekommen, wie der Head Coach nun offenbarte.

Head Coach Sean McVay von den Los Angeles Rams hat überraschend offen über eine persönliche Krise in seiner Trainerkarriere gesprochen.

Im Podcast "Bussin' With The Boys" gab der 40-Jährige zu, dass er nach der schwachen Saison 2022, in der die Rams nur fünf Spiele gewinnen konnten, kurz davor stand, den Coaching-Job aufzugeben.

"Ich hätte mich bequem hinter einem Medienangebot versteckt. Aber die Wahrheit wäre gewesen: Ich wäre einfach abgehauen. Ich konnte mit den Niederlagen nicht umgehen", so McVay.

Dabei betonte der Cheftrainer, dass er damals durchaus lukrative Angebote für eine Karriere als TV-Experte hatte.

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Los Angeles Rams: Frau von Sean McVay hielt ihn von Rücktritt ab

Es war seine Frau Veronika, die ihn letztlich umstimmte. Sie habe ihm klargemacht, dass ein Aufhören in dieser Situation nicht dem Leader entsprechen würde, der er sein wolle.

Auch der Gedanke an seinen Sohn habe eine Rolle gespielt: McVay wollte ihm eines Tages glaubwürdig erklären können, wie man mit Rückschlägen umgeht.

Seitdem hat McVay die Rams zu drei Playoff-Teilnahmen in Folge geführt, darunter der Einzug ins NFC Championship Game in der vergangenen Saison.

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