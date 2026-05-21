NFL Spiele in Europa: Das sind die Ticket-Fenster für München, London, Paris und Madrid

NFL NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Auch in der kommenden Saison finden in der NFL wieder einige International Games statt - diesmal sechs davon in Europa. ran zeigt, wann die Karten zum Kauf verfügbar sein werden.

In der kommenden NFL-Saison finden wieder reichlich International Games statt. Insgesamt sechs Spiele der Regular Season werden auf europäischem Boden ausgetragen. ran hat alle Informationen zu den Ticket-Fenstern zusammengefasst.

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Ticket-Fenster für London-Spiele Amex-Presale*: Von Mittwoch, 27. Mai, 10 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 17 Uhr (Britische Sommerzeit) Hospitality: Ab Freitag, 5. Juni, 12 Uhr (Britische Sommerzeit) Für Tottenham-Dauerkarteninhaber**: Ab Dienstag, 23. Juni, 12 Uhr (Britische Sommerzeit) Allgemeiner Vorverkauf: Ab Dienstag, 7. Juli, 12 Uhr (Britische Sommerzeit) **vorbehaltlich der Verfügbarkeit *Inhaber von Saisonkarten für die NFL-Saison 2024 oder 2025 in Tottenham werden separat per E-Mail bezüglich eines Vorverkaufszeitraums benachrichtigt.

Ticket-Fenster für Paris-Spiel Amex-Presale*: Von Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) Hospitality: Ab Donnerstag, 18. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) Allgemeiner Vorverkauf: Ab Donnerstag, 16. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) *vorbehaltlich der Verfügbarkeit

Ticket-Fenster für Madrid-Spiel Amex-Presale*: Von Freitag, 29. Mai, 10 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) Hospitality: Ab Freitag, 5. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) Allgemeiner Vorverkauf: Ab Donnerstag, 9. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) *vorbehaltlich der Verfügbarkeit

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