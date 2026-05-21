Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL

NFL: Philadelphia Eagles - Nolan Smith Jr. rast mit über 200 in den Knast

Veröffentlicht:

von ran.de

NFL

NFL: Slapstick pur! Panthers lassen O-Liner Punts fangen

Videoclip • 01:08 Min

Diese Fahrt dürfte Folgen haben: Nolan Smith Jr. wurde mit 217 km/h erwischt und anschließend verhaftet.

Ärger um Nolan Smith Jr.: Der Linebacker von den Philadelphia Eagles ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Der 25-Jährige war im US-Bundesstaat Georgia auf einer Interstate mit 217 km/h unterwegs, erlaubt waren dort allerdings nur 112 km/h. Er war also fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Wie "ESPN" berichtet, ereignete sich der Vorfall am 15. Mai. Smith Jr. wurde laut einer Bestätigung des Sheriff’s Office des Twiggs County wegen zu schnellen und rücksichtslosen Fahrens verhaftet.

Mehr Videos

- Anzeige -
- Anzeige -

Philadelphia-Eagles-Star Smith droht Ärger vor Gericht

Er ist nach der Hinterlegung einer Kaution wieder auf freiem Fuß, wird sich aber vor Gericht verantworten müssen. Ein entsprechender Termin steht bereits fest, wurde aber noch nicht kommuniziert.

Smith Jr. wurde von den Eagles im Draft 2023 in der ersten Runde ausgewählt. Er kam in der vergangenen Saison auf drei Sacks in der Regular Season. In der Saison 2024 gewann er mit den Eagles den Super Bowl.

Mehr News