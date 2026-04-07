NFL NFL: Jason Kelce wird von Fans hart kritisiert Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Baker Mayfield ist keiner, der wegen einer kleinen Verletzung aussetzt. Doch Lavonte David erklärt, wie viel der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers tatsächlich einstecken kann.

Im Oktober 2025 standen die Tampa Bay Buccaneers bei 5-1, vor der Bye Week dann bei 6-2. Und Baker Mayfield wurde ernsthaft als MVP-Kandidat gehandelt. Zu Recht, denn der Quarterback spielte bis zu dem Zeitpunkt eine extrem starke Saison und war ein Garant für den Lauf der Bucs. Verpflichtung von Kirk Cousins ist ein genialer Coup der Las Vegas Raiders - ein Kommentar Doch danach lief einiges falsch. Die Bucs verloren sieben ihrer neun folgenden Spiele und die Auftritte Mayfields wurden schlechter. Am Ende blieb von den MVP-Rufen nicht mehr viel übrig, von den Playoff-Träumen ebenso wenig, denn Tampa Bay beendete die Spielzeit mit einer 8-9-Bilanz und nur Platz zwei in der NFC South. Der sportliche Absturz hat viele Gründe. Einer davon war Mayfield. Wohl auch bedingt durch Verletzungen, wie Lavonte David verriet.

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