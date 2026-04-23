NFL NFL: Auf den Spuren von Tom Brady? Quarterback-Talent geht viral Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Das Unternehmen Heinz wird in diesem Jahr beim NFL Draft eine besondere Rolle spielen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird es einen "Mr. 57" geben, der lebenslang Ketchup erhält.

Der NFL Draft 2026 steht vor der Tür und in diesem Jahr wird es einen ganz besonderen Pick geben. Die Kraft Heinz Company hat bekanntgegeben, den 57. Pick besonders ehren zu wollen und eine neue Tradition zu starten. NFL Draft - NIL und reiche Geldgeber: So macht die Bezahlung im College Football die NFL kaputt In einem offiziellen Statement heißt es: "Heinz läutet in seiner Heimatstadt Pittsburgh eine neue Tradition am Draft Day ein. Als Hommage an die seit 157 Jahren auf den Flaschen prangende, legendäre "57" macht HEINZ den 57. Pick zu einem ganz besonderen Moment. Wir präsentieren: 'Mr. 57'." Als Werbegesicht hat sich Heinz einen besonderen 57. Pick aus der Vergangenheit ausgesucht. Hall of Famer Devin Hester, der 2006 von den Chicago Bears an der Position ausgesucht wurde.

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NFL Draft 2026: Ketchup-Flut für Zweitrunden-Pick Und wie sollte es anders sein, besitzen auch in diesem Jahr die Bears den 57. Pick im Draft. Der ausgewählte Spieler darf sich laut damit auf einen lebenslangen Vorrat an Heinz-Ketchup freuen. Außerdem wird er eine speziell angefertigte "Mr. 57"-Jacke in Rot erhalten. Darüber hinaus wird dem Spieler ein Deal angeboten, der ihn über die Präsente am Draft-Tag und den lebenslangen Ketchup-Vorrat hinaus weiter unterstützt.

NFL Draft 2026: Große Werbekampagne für die Krönung des ersten "Mr. 57" Der Deal zwischen der NFL und Heinz geht allerdings noch weiter. Sobald es in der zweiten Runde zum 57. Pick kommt, "können Fans einen Rabatt von 25 $ auf ihre Uber-Eats-Bestellung bei ausgewählten Restaurants* im ganzen Land freischalten", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem wird Heinz seine gesamte Heimatstadt in der Draftwoche rot färben. Vom Flughafen bis zum Stadion sollen Plakatwände der traditionellen Marke in Pittsburgh stehen. Dazu wird es für alle anreisenden Fans Saucen-Stationen mit Fotomotiven und Fanartikeln in der Stadt verteilt geben. Alles, um auf "die Krönung des allerersten "Mr. 57" aufmerksam zu machen. Auch interessant: "Diese Jungs sind Clowns": NFL-Trainer kritisieren College-Transferportal

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