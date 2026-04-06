NFL – New York Giants: Schock! Top-Tackle fordert überraschend einen Trade

Dexter Lawrence II will weg: Der Defensive Tackle hat von den New York Giants einen Trade gefordert.

Hiobsbotschaft für John Harbaugh: Der neue Head Coach der New York Giants muss beim Trainingsauftakt am Dienstag auf einen seiner Leistungsträger verzichten.



Womöglich sogar für immer.

Denn Defensive Tackle Dexter Lawrence II fordert laut "ESPN" einen Trade. Deshalb wird er das Offseason-Programm der Giants auslassen, wie es weiter heißt.

In dieser Woche starten die zehn Teams mit dem freiwilligen Programm, die mit einem neuen Head Coach in die neue Saison gehen, darunter die Giants.

"Wie wichtig ist er? Extrem wichtig", hatte Harbaugh im Februar über Dexter Lawrence II gesagt: "Er ist super, super wichtig. Er ist ein Eckpfeiler – eigentlich nicht nur ein Eckpfeiler, eher der zentrale Pfeiler. Er steht genau in der Mitte. Ein sehr großer Pfeiler, und dazu ein extrem aktiver, athletischer."