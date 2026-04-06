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NFL – New York Giants: Schock! Top-Tackle fordert überraschend einen Trade
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:26 Min
Dexter Lawrence II will weg: Der Defensive Tackle hat von den New York Giants einen Trade gefordert.
Hiobsbotschaft für John Harbaugh: Der neue Head Coach der New York Giants muss beim Trainingsauftakt am Dienstag auf einen seiner Leistungsträger verzichten.
Womöglich sogar für immer.
Denn Defensive Tackle Dexter Lawrence II fordert laut "ESPN" einen Trade. Deshalb wird er das Offseason-Programm der Giants auslassen, wie es weiter heißt.
In dieser Woche starten die zehn Teams mit dem freiwilligen Programm, die mit einem neuen Head Coach in die neue Saison gehen, darunter die Giants.
"Wie wichtig ist er? Extrem wichtig", hatte Harbaugh im Februar über Dexter Lawrence II gesagt: "Er ist super, super wichtig. Er ist ein Eckpfeiler – eigentlich nicht nur ein Eckpfeiler, eher der zentrale Pfeiler. Er steht genau in der Mitte. Ein sehr großer Pfeiler, und dazu ein extrem aktiver, athletischer."
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New York Giants: Lawrence verliert 500.000 Dollar
Allerdings einer, der offenbar extrem unzufrieden ist.
Denn bereits in den vergangenen beiden Offseasons haben beide Parteien versucht, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Der Erfolg ist aber ganz offensichtlich überschaubar, eine Einigung nicht in Sicht.
Lawrences Vertrag läuft noch zwei Jahre, 2026 würde er 20 Millionen Dollar bekommen. Durch seinen Verzicht auf das Training geht dem einstigen First-Round-Pick ein Bonus von 500.000 Dollar durch die Lappen.
Die Hoffnung, dass neues Personal in den Führungspositionen für Bewegung sorgen könnte, hat sich jetzt erst einmal zerschlagen.
Der 28-Jährige, der von den Giants im Draft 2019 an 17. Stelle ausgewählt wurde, kommt in seiner Karriere auf 30,5 Sacks, fünf erzwungene Fumbles und eine Interception. Dreimal wurde er in den Pro Bowl gewählt und zweimal ins Second-Team All-Pro berufen. Seine Saison 2025 verlief mit einem halben Sack und acht Quarterback-Hits allerdings enttäuschend.
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