NFL und Schiedsrichter-Gewerkschaft NFLRA nehmen Gespräche wohl wieder auf

NFL NFL-Prominenz vereint: Sam Darnolds Hochzeit wird zum Star-Auflauf Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Seit längerem sind die Fronten zwischen der NFL und der Schiedsrichter-Gewerkschaft NFLRA verhärtet. Die Liga bereitet sich bereits auf ein Training von Ersatzschiedsrichtern vor. Jetzt sollen die beiden Parteien die Gespräche miteinander wieder aufnehmen.

Der aktuelle Tarifvertrag zwischen NFL und NFLRA läuft am 31. Mai aus. Wie es danach weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die beiden Parteien sollen sich neben den Gehältern vor allem bei den zusätzlichen Anforderungen für Schiedsrichter bei schwächeren Leistungen uneinig sein. NFL - Gewerkschaft NFLPA setzt Liga im Schiri-Streit unter Druck: "Unverhandelbar" Die NFL reagierte bereits früh auf den anhaltenden Tarif-Streik und plant, am 1. Mai mit dem Training von Ersatzschiedsrichtern zu beginnen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als könnte es doch noch zu einer Einigung zwischen der Liga und der Gewerkschaft kommen.

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NFL: Rekordverdächtige Gehaltserhöhungen geplant So berichtet NFL-Insider Ian Rapoport, dass die NFL und die NFLRA die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag diese Woche wieder aufnehmen sollen. Dabei soll der Ligaverband aus mehreren NFL-Eigentümern, die die Arbeitsbeziehungen und den Spielbetrieb selbst überwachen, sowie dem Exekutivausschuss des Management Council und dem Wettbewerbsausschuss bestehen.

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Die Prioritäten der NFL würden demnach weiterhin auf Investitionen - mit angeblich rekordverdächtigen Gehaltserhöhungen - sowie auf Verantwortlichkeit und Leistung im Schiedsrichterwesen liegen. Ob beide Seiten bei den Gesprächen eine Einigung erzielen, bleibt abzuwarten. Mehr zu dem Thema: Die NFL muss das Schiedsrichter-Problem zwingend lösen - eine kommentierende Analyse

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