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NFL Draft 2026: Sechs Deutsche gehen leer aus - Mr. Irrelevant steht fest
Veröffentlicht:von ran.de
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Kaum ist der große Jubel um Zweitrunden-Sensation Marlin Klein verklungen, folgt für die übrigen sechs deutschen Draft-Hoffnungen die Ernüchterung. Der "Mr. Irrelevant" des NFL Drafts 2026 ist diesmal ein Linebacker.
Tag drei des NFL Drafts 2026 hat aus deutscher Sicht keine weiteren Erfolgsmeldungen gebracht.
Nach dem Coup um Tight End Marlin Klein, den die Houston Texans bereits in Runde zwei an Position 59 gezogen hatten, blieb der Samstag für die übrigen sechs deutschen Prospects ohne Nennung am Draft-Board.
Offensive Linemen Paul Rubelt, Mark Petry, Florian Staehler und Felix Lepper gingen ebenso leer aus wie Defensive Lineman Maurice Heims und Punter/Kicker Leo Blumentritt.
Im Vorfeld waren insbesondere Rubelt und Petry als mögliche Late-Round-Picks gehandelt worden.
Damit müssen sie nun auf den klassischen Umweg setzen: Verträge als Undrafted Free Agents oder Einladungen zu Rookie-Minicamps, um sich dort für einen Platz im Kader zu empfehlen.
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Mr. Irrelevant diesmal ein Linebacker
Höchstgepickter Quarterback des dritten und letzten Draft-Tages war Cade Klubnik (Clemson), der in der vierten Runde von den New York Jets ausgewählt wurde. Überraschend war der Fall von Quarterback Garrett Nussmeier, der erst in der siebten Runde an Position 249 zu den Kansas City Chiefs ging. Nussmeier im Vorfeld maximal als Viertrundenpick.
Den symbolischen Schlusspunkt des Draft-Wochenendes setzte US-Linebacker Red Murdock von der University at Buffalo.
Der 23-Jährige wurde von den Denver Broncos mit Pick 257 ausgewählt und trägt damit den traditionellen Titel "Mr. Irrelevant" des Draft-Jahrgangs 2026.
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