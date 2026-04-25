Kenyon Sadiq wird von den New York Jets gedraftet und sorgt direkt für einen viralen Moment. Der Rookie befürchtete einen Telefonstreich.

Der fiese Fake-Anruf an Shedeur Sanders im vergangenen Jahr hat die NFL-Szene offenbar nachhaltig verunsichert. So befürchtete der diesjährige Erstrunden-Pick der New York Jets, Kenyon Sadiq, zunächst einen Scherz, als er als insgesamt 16. Spieler gepickt wurde.

"Ich bin aufgeregt, Coach", sagte der neue Hoffnungsträger während des Telefonats zu seinem neuen Coach Aaron Glenn, welches er aus dem Draft-Raum der Jets erhielt und das vom Team auf Video aufgenommen sowie via Social Media geteilt wurde.

"Ich dachte, es könnte ein Scherzanruf sein", teilte er ein wenig perplex mit.

Anders als Sanders, der im Vorjahr tatsächlich hereingelegt wurde, gab es für Sadiq jedoch kein böses Erwachen. "Nein, wir spielen keinen Streich, Bruder. Du wirst ein Jet sein. Du bist seit einiger Zeit ein Ziel für uns", machte der Coach deutlich.

Am Samstagmorgen wurde Sadiq im Rahmen der Pressekonferenz auf den kuriosen Vorfall angesprochen.