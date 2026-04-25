NFL Draft 2026
NFL: Irrer Draft-Moment geht viral - Jets-Erstrundenpick glaubte an Telefonstreich
Veröffentlicht:von Dominik Hager
NFL
NFL Draft: Große Emotionen! Kayden McDonald unter Tränen
Videoclip • 01:22 Min
Kenyon Sadiq wird von den New York Jets gedraftet und sorgt direkt für einen viralen Moment. Der Rookie befürchtete einen Telefonstreich.
Der fiese Fake-Anruf an Shedeur Sanders im vergangenen Jahr hat die NFL-Szene offenbar nachhaltig verunsichert. So befürchtete der diesjährige Erstrunden-Pick der New York Jets, Kenyon Sadiq, zunächst einen Scherz, als er als insgesamt 16. Spieler gepickt wurde.
"Ich bin aufgeregt, Coach", sagte der neue Hoffnungsträger während des Telefonats zu seinem neuen Coach Aaron Glenn, welches er aus dem Draft-Raum der Jets erhielt und das vom Team auf Video aufgenommen sowie via Social Media geteilt wurde.
"Ich dachte, es könnte ein Scherzanruf sein", teilte er ein wenig perplex mit.
Anders als Sanders, der im Vorjahr tatsächlich hereingelegt wurde, gab es für Sadiq jedoch kein böses Erwachen. "Nein, wir spielen keinen Streich, Bruder. Du wirst ein Jet sein. Du bist seit einiger Zeit ein Ziel für uns", machte der Coach deutlich.
Am Samstagmorgen wurde Sadiq im Rahmen der Pressekonferenz auf den kuriosen Vorfall angesprochen.
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Sadiq: "Es war ein Moment voller Emotionen"
Am Samstagmorgen wurde Sadiq im Rahmen der Pressekonferenz auf den kuriosen Vorfall angesprochen. "Es war einfach meine größte Angst, mit Shedeur und all den Sachen, die mit ihm passiert sind", gab er zu.
"Es war ein Moment voller Emotionen. Es würde keinen Spaß machen, einen Streichanruf zu bekommen", führte er weiter aus, wenngleich er schnell feststellte, dass der Anruf wirklich real war.
"Ich war in der Wirklichkeit, als ich anfing, mit jedem Trainer und dem Management zu sprechen. Mir wurde klar: 'Das ist kein Streichanruf, das ist ein echter Deal' und ich war super aufgeregt", erinnert er sich an den besonderen Moment.
Sadiq spielte zuletzt drei Saisons in Oregon und verzeichnete in der letzten College-Saison 51 Receptions für 560 Yards und acht Touchdowns. Keiner seiner Touchdowns hat ihn jedoch so bekannt gemacht wie sein viraler Moment nach dem Draft.
Sanders im Vorjahr böse reigelegt
Im Vorjahres-Draft wurde mit dem als Erstrunden-Draft gehandelten Sanders ein böses Spiel gespielt. Dieser musste sich bis zur fünften Runde gedulden, bis er von den Cleveland Browns ausgewählt wurde.
In der langen Wartezeit holte ihn ein Fake-Anruf von Jax Ulbrich, dem damals 21 Jahre alten Sohn von Falcons-Defensiv-Koordinator Jeff Ulbrich, ein. Dieser gaukelte Sanders vor, gedraftet worden zu sein, was jedoch nicht stimmte. Die Falcons und Jax Ulbrich mussten eine Geldstrafe zahlen.
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