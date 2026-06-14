NFL: Ehemaliger First Round Pick Aldon Smith mit nur 36 Jahren verstorben

NFL NFL: Fan-Zoff und Tiger-Shooting! So verrückt ist Baker Mayfield Videoclip • 05:06 Min Link kopieren Teilen

Die NFL trauert um Aldon Smith. Der ehemalige Pass Rusher ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben.

Die NFL-Welt steht unter Schock. Der ehemalige All-Pro Defensive End Aldon Smith ist am Samstag im Alter von 36 Jahren gestorben. Die San Francisco 49ers bestätigten den Tod, eine Todesursache nannten sie nicht. Smith wurde 2011 von den 49ers an siebter Stelle gedraftet und schlug sofort ein. Als Rookie verbuchte er 14 Sacks und 27 Quarterback Hits, was ihm den zweiten Platz bei der Wahl zum Defensive Rookie of the Year einbrachte. In seiner zweiten Saison folgte der Durchbruch: 19,5 Sacks und 29 Quarterback Hits, dazu Pro-Bowl- und All-Pro-Berufung und bis heute Franchise-Rekord der 49ers für eine Saison.

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