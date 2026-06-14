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NFL: Ehemaliger First Round Pick Aldon Smith mit nur 36 Jahren verstorben

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 05:06 Min

Die NFL trauert um Aldon Smith. Der ehemalige Pass Rusher ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben.

Die NFL-Welt steht unter Schock. Der ehemalige All-Pro Defensive End Aldon Smith ist am Samstag im Alter von 36 Jahren gestorben. Die San Francisco 49ers bestätigten den Tod, eine Todesursache nannten sie nicht.

Smith wurde 2011 von den 49ers an siebter Stelle gedraftet und schlug sofort ein. Als Rookie verbuchte er 14 Sacks und 27 Quarterback Hits, was ihm den zweiten Platz bei der Wahl zum Defensive Rookie of the Year einbrachte. In seiner zweiten Saison folgte der Durchbruch: 19,5 Sacks und 29 Quarterback Hits, dazu Pro-Bowl- und All-Pro-Berufung und bis heute Franchise-Rekord der 49ers für eine Saison.

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San Francisco 49ers: Smith oft mit Polizei in Konflikt

So spektakulär der Aufstieg, so tragisch der Fall. Smith wurde in neun Jahren zehnmal verhaftet. Mehrere DUI-Vergehen, illegale Waffenbesitzvorwürfe und wiederholte Verstöße gegen die NFL-Richtlinien sorgten für lange Sperren.

Von 2016 bis 2019 stand er überhaupt nicht auf dem Feld. 2020 versuchte er bei den Cowboys ein Comeback, 2021 scheiterte auch der Versuch bei den Seattle Seahawks.

Die 49ers erklärten in ihrem Statement, Smith habe „eines der besten Rookie-Jahre gehabt, die die NFL je gesehen hat."

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