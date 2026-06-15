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NFL: Kein Besuch bei Donald Trump? Seattle Seahawks bisher wohl ohne Einladung ins Weiße Haus
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Seattle Seahawks warten weiterhin auf die traditionelle Ehrung im Weißen Haus. Monate nach dem Gewinn des Super Bowl LX gibt es weder eine Einladung noch einen Termin – und das übliche Zeitfenster für einen Besuch scheint bereits verstrichen zu sein.
Die traditionelle Ehrung infolge eines Super-Bowl-Siegs im Weißen Haus lässt für die Seattle Seahawks weiterhin auf sich warten.
Mehrere Monate nach dem Titelgewinn gegen die New England Patriots hat es bislang weder vonseiten des Teams noch vom Weißen Haus eine Ankündigung zu einem Besuch in Washington D.C. gegeben. Da die Offseason-Termine inzwischen beendet sind und die Spieler bis zum Beginn des Training Camps freihaben, scheint das übliche Zeitfenster für einen Besuch vorerst verstrichen zu sein.
Bereits kurz nach dem Triumph im Super Bowl war die Frage aufgekommen, ob die Seahawks der traditionellen Einladung des US-Präsidenten folgen würden. Damals erklärte die Franchise, dass weder eine Einladung ausgesprochen noch eine Entscheidung getroffen worden sei.
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Macdonald: "Weiß gar nicht, wie das funktioniert"
Auch Head Coach Mike Macdonald bestätigte beim NFL Scouting Combine, dass das Team zu diesem Zeitpunkt noch keine Einladung erhalten habe.
"Wir werden doch eine Einladung bekommen, oder? So läuft das normalerweise? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert", sagte Macdonald damals mit einem Schmunzeln.
Seitdem gab es keine weiteren öffentlichen Informationen. Weder wurde bekannt, dass das Weiße Haus eine Einladung ausgesprochen hat, noch dass die Seahawks eine mögliche Einladung abgelehnt hätten.
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Besuche finden normalerweise früher statt
Warum es bislang nicht zu einem Termin gekommen ist, bleibt offen. In den USA wird spekuliert, dass organisatorische Fragen oder politische Rahmenbedingungen eine Rolle gespielt haben könnten. Offizielle Angaben dazu gibt es jedoch nicht.
Zum Vergleich: Nach ihrem ersten Super-Bowl-Sieg in der Saison 2013 wurden die Seahawks am 21. Mai des darauffolgenden Jahres im Weißen Haus von Barack Obama empfangen. Die Philadelphia Eagles waren im vergangenen Jahr am 28. April in Washington D.C. bei Donald Trump zu Gast.
Ganz ausgeschlossen ist ein Besuch allerdings noch nicht. Die Seahawks gastieren am 27. September bei den Washington Commanders und wären damit ohnehin in der Hauptstadt. Ob es bis dahin noch zu einer Einladung kommt – und ob das Team diese annehmen würde – bleibt abzuwarten.
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