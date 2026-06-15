NFL NFL: Seattle Seahawks staunen über SB-Ringe - es funkelt und glitzert! Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Die Seattle Seahawks warten weiterhin auf die traditionelle Ehrung im Weißen Haus. Monate nach dem Gewinn des Super Bowl LX gibt es weder eine Einladung noch einen Termin – und das übliche Zeitfenster für einen Besuch scheint bereits verstrichen zu sein.

Die traditionelle Ehrung infolge eines Super-Bowl-Siegs im Weißen Haus lässt für die Seattle Seahawks weiterhin auf sich warten. Mehrere Monate nach dem Titelgewinn gegen die New England Patriots hat es bislang weder vonseiten des Teams noch vom Weißen Haus eine Ankündigung zu einem Besuch in Washington D.C. gegeben. Da die Offseason-Termine inzwischen beendet sind und die Spieler bis zum Beginn des Training Camps freihaben, scheint das übliche Zeitfenster für einen Besuch vorerst verstrichen zu sein. NFL: Gerüchte über Liga-Vergrößerung sorgen für Aufsehen Bereits kurz nach dem Triumph im Super Bowl war die Frage aufgekommen, ob die Seahawks der traditionellen Einladung des US-Präsidenten folgen würden. Damals erklärte die Franchise, dass weder eine Einladung ausgesprochen noch eine Entscheidung getroffen worden sei.

Kommende Livestreams bei Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

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Macdonald: "Weiß gar nicht, wie das funktioniert" Auch Head Coach Mike Macdonald bestätigte beim NFL Scouting Combine, dass das Team zu diesem Zeitpunkt noch keine Einladung erhalten habe. "Wir werden doch eine Einladung bekommen, oder? So läuft das normalerweise? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert", sagte Macdonald damals mit einem Schmunzeln. Ehemaliger First Round Pick Aldon Smith mit nur 36 Jahren verstorben Seitdem gab es keine weiteren öffentlichen Informationen. Weder wurde bekannt, dass das Weiße Haus eine Einladung ausgesprochen hat, noch dass die Seahawks eine mögliche Einladung abgelehnt hätten.

Besuche finden normalerweise früher statt Warum es bislang nicht zu einem Termin gekommen ist, bleibt offen. In den USA wird spekuliert, dass organisatorische Fragen oder politische Rahmenbedingungen eine Rolle gespielt haben könnten. Offizielle Angaben dazu gibt es jedoch nicht. Zum Vergleich: Nach ihrem ersten Super-Bowl-Sieg in der Saison 2013 wurden die Seahawks am 21. Mai des darauffolgenden Jahres im Weißen Haus von Barack Obama empfangen. Die Philadelphia Eagles waren im vergangenen Jahr am 28. April in Washington D.C. bei Donald Trump zu Gast. Ganz ausgeschlossen ist ein Besuch allerdings noch nicht. Die Seahawks gastieren am 27. September bei den Washington Commanders und wären damit ohnehin in der Hauptstadt. Ob es bis dahin noch zu einer Einladung kommt – und ob das Team diese annehmen würde – bleibt abzuwarten.

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