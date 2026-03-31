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NFL: Franchises für "Hard Knocks" 2026 und 2027 fix - doppelte Premiere wartet
Veröffentlicht:von Chris Lugert
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NFL: Quarterback jobbt als Pilot in der Offseason
Videoclip • 02:05 Min
Die Dokumentation "Hard Knocks" erfreut sich unter NFL-Fans jedes Jahr großer Beliebtheit. Jetzt steht fest, welche zwei Teams 2026 und 2027 begleitet werden.
Die NFL-Dokumentation "Hard Knocks" gehört für echte Fans jedes Jahr zur Vorbereitung auf die neue Saison dazu. In jedem Sommer wird eine Franchise intensiv begleitet und ihr Weg durch die Offseason aufgezeigt. In diesem Jahr wird es dabei besonders interessant.
Denn im Vorfeld der Saison 2026 werden die Seattle Seahawks Teil von "Hard Knocks". Das wurde am Rande des Jahresmeetings der NFL in Phoenix offiziell bekannt gegeben.
Damit wird zum ersten Mal seit dem Debüt der Serie im Jahr 2001 der amtierende Super-Bowl-Sieger begleitet. Damals waren die Baltimore Ravens der Headliner der Dokureihe.
"Hard Knocks": Patriots für 2027 ausgewählt
Und auch für 2027 steht das Team für "Hard Knocks" bereits fest. Im kommenden Jahr werden die New England Patriots, vor knapp zwei Monaten im Super Bowl den Seahawks unterlegen, die Serie anführen. Sowohl für die Seahawks als auch für die Patriots ist es das Debüt bei "Hard Knocks".
"Hard Knocks" beleuchtet das private und berufliche Leben von Spielern, Trainern und Mitarbeitern, darunter ihr Familienleben, und den Kampf um die Stammplätze. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Eingewöhnung der Rookies in die NFL, wobei meist der jüngste Top-Draft-Pick des Teams im Mittelpunkt steht.
Seit 2021 wurde zusätzlich zur Dokumentation in der Offseason auch ein weiteres Team während der Saison begleitet. Diese Regelung wurde 2024 leicht angepasst, seither wird im Laufe der Regular Season eine komplette Division in den Fokus gestellt.