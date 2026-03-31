Die Dokumentation "Hard Knocks" erfreut sich unter NFL-Fans jedes Jahr großer Beliebtheit. Jetzt steht fest, welche zwei Teams 2026 und 2027 begleitet werden.

Die NFL-Dokumentation "Hard Knocks" gehört für echte Fans jedes Jahr zur Vorbereitung auf die neue Saison dazu. In jedem Sommer wird eine Franchise intensiv begleitet und ihr Weg durch die Offseason aufgezeigt. In diesem Jahr wird es dabei besonders interessant.

Denn im Vorfeld der Saison 2026 werden die Seattle Seahawks Teil von "Hard Knocks". Das wurde am Rande des Jahresmeetings der NFL in Phoenix offiziell bekannt gegeben.

Damit wird zum ersten Mal seit dem Debüt der Serie im Jahr 2001 der amtierende Super-Bowl-Sieger begleitet. Damals waren die Baltimore Ravens der Headliner der Dokureihe.