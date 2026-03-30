NFL – Super Bowl 2029: Gastgeber steht offiziell fest

NFL NFL: Superstar-QB trollt Fans auf Instagram Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Der Gastgeber von Super Bowl LXIII steht fest: 2029 kehrt die NFL nach Las Vegas zurück.

Der Super Bowl kehrt zurück nach Las Vegas. Die Zockerstadt wird 2029 Gastgeber des SB LXIII sein, wie die Liga am Montag bekanntgab. Die Entscheidung wurde beim Annual League Meeting in Phoenix getroffen. Vorausgegangen war eine Prüfung durch das Fan Engagement & Major Events Committee sowie eine Abstimmung aller Teambesitzer.

Super Bowl 2029: Rückkehr nach Las Vegas Las Vegas war 2024 erstmals Gastgeber des NFL-Finales. Damals empfing man laut der Las Vegas Convention and Visitors Authority mehr als 330.000 Besucher. Der wirtschaftliche Gesamteffekt soll über eine Milliarde US-Dollar betragen haben.

"Wir freuen uns sehr, den Super Bowl zurück nach Las Vegas zu bringen und unseren Fans erneut ein außergewöhnliches Erlebnis in einer der größten Sport- und Entertainment-Metropolen der USA zu bieten", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell. "Der Super Bowl LVIII hat eindrucksvoll gezeigt, welche Dimension, Energie und Gastfreundschaft diese Stadt bei globalen Events liefern kann. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Las Vegas Convention and Visitors Authority, den Raiders und der Community dieses Mal ein noch größeres Erlebnis auf die Beine zu stellen."

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