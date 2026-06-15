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NFL: Gerüchte über Liga-Vergrößerung sorgen für Aufsehen
Veröffentlicht:von ran.de
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Seit 2002 gibt es 32 Mannschaften in der NFL. Zuletzt wurde zwar immer wieder diskutiert, den Spielplan zu vergrößern, über mehr Teams in der Liga gab es aber kaum Spekulation – bis jetzt. Der Co-Besitzer der Footballliga UFL, Mike Repole, heizt dahingehend jetzt die Gerüchteküche an.
17 oder 18 Saisonspiele? Nur wenige Jahre nachdem die NFL die Anzahl der Saisonspiele 2021 auf 17 erhöhte, wird bereits fleißig darüber diskutiert, wann die Liga um ein weiteres Spiel aufstockt. Dabei handelt es sich wohl nur um eine Frage der Zeit.
Was dagegen so gut wie nie ein Thema war, ist die Größe der Liga. Seit 2002 gibt es 32 Mannschaften in der NFL – über eine Aufstockung hat seitdem kaum jemand gesprochen.
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Erhöht die NFL auf 34 Mannschaften?
Bis jetzt, denn Mike Repole, seines Zeichen Co-Besitzer der UFL, plauderte in einer Medienrunde offen darüber, dass die NFL "über zwei Expansion-Teams redet." Repole erwähnte die Info in einem Nebensatz, als er über den Spielplan seiner Footballliga sprach.
Die NFL, die solche Meldungen gezielt über ihre eigenen Reporter streut, dürfte von diesen Aussagen auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Bisher hat sich von Liga-Seite niemand zu dem Gerücht geäußert.
Unterschätzen sollte man die Aussagen des UFL-Co-Besitzers aber nicht: Repole ist in Football-Kreisen bestens vernetzt und arbeitet abseits vom Platz auch eng mit Tom Brady zusammen. Den beiden gehört die Fitness- und Lifestyle-Marke "NoBull".
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