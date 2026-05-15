NFL Patriots vs. Lions: Amis reagieren auf German Game Videoclip • 08:11 Min Link kopieren Teilen

Die NFL veröffentlicht nach und nach den Spielplan für die kommende Saison. Hier bekommt ihr alle News dazu im Liveticker.

Am 9. September 2026 wird die neue NFL-Saison eröffnet. ran präsentiert alle News zum Spielplan, der in den kommenden Tagen komplett veröffentlicht werden soll.

+++ 14. Mai, 20:38 Uhr: Seahawks, Rams und Hass-Duell - Christmas-Games stehen wohl fest +++ Bevor um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Freitag der NFL-Spielplan offiziell verkündet wird, sickern nach und nach Informationen zu den mit Spannung erwarteten Feiertagspaarungen durch. Wie NFL-Insider Dov Kleiman meldet, steht jetzt auch das Line-up für die Spiele an Weihnachten fest. Demnach kommt es am 24. Dezember zum Aufeinandertreffen der Philadelphia Eagles mit den Houston Texans. Der Triple Header am Christmas Day hat es dann ganz besonders in sich: Die Chicago Bears empfangen die Green Bay Packers zum ewig jungen Duell der Erzrivalen in der NFC North. Die Denver Broncos haben die Buffalo Bills zu Gast, und Titelverteidiger Seattle Seahawks bekommt es den Los Angeles Rams zu tun.

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+++ 14. Mai, 19:18 Uhr: Kansas City Chiefs an Thanksgiving wohl bei Buffalo Bills im Einsatz +++ Die Kansas City Chiefs werden laut NFL-Reporter Jordan Schultz an Thanksgiving auswärts bei den Buffalo Bills spielen. Demnach werden Travis Kelce und Co. in Woche 12 am Donnerstagabend im neuen Highmark Stadium antreten. Die Chiefs und Bills trafen sich seit Beginn der Saison 2020 mindestens ein Mal pro Spielzeit. Bei den Aufeinandertreffen in der Regular Season liegt Buffalo mit 5:1 klar vorne. In den Playoffs setzten sich hingegen seit 2020 in allen vier Begegnungen die Chiefs durch.

+++ 14. Mai, 14:10 Uhr: Thanksgiving-Gegner der Detroit Lions steht fest +++ Keine Franchise in der NFL blickt auf eine so lange Tradition zurück, an Thanksgiving auf dem Feld zu stehen, wie die Detroit Lions. In diesem Jahr wird das Team von Head Coach Dan Campbell zum insgesamt 86. Mal an diesem Feiertag antreten und in Woche zwölf am 26. November die Chicago Bears empfangen. Es ist das vierte Mal in Folge, dass die Lions an Thanksgiving auf einen Division-Rivalen treffen.

+++ 14. Mai, 12:45 Uhr: Kracher-Duell! Auftaktgegner der Seattle Seahawks steht wohl fest +++ Als amtierender Super-Bowl-Champion eröffnen die Seattle Seahawks obligatorisch die neue Saison. Bisher stand jedoch noch nicht fest, wer auf den Titelverteidiger treffen wird. Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, kommt es zu einem echten Kracher. Demnach sollen die Seahawks am Mittwoch, den 9. September, die New England Patriots empfangen. Wenn der Bericht zutrifft, wäre es das erste Super-Bowl-Rematch in Woche eins der Regular Season seit einem Jahrzehnt. Die Saison 2016 begann mit einer unmittelbaren Revanche der Paarung aus Super Bowl 50, als die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers mit 24:10 gewannen. Auch das nächste Wiedersehen konnte Denver mit 21:20 für sich entscheiden, dank eines verfehlten 50-Yard-Field-Goals von Carolinas Kicker Graham Gano in den letzten zehn Sekunden des Spiels. Die Seahawks schlugen die Patriots in Super Bowl 60 deutlich mit 29:13.

+++ 13. Mai, 22:00 Uhr: Green Bay Packers und L.A. Rams liefern Thanksgiving-Auftakt +++ Am 25. November kommt es zum Aufeinandetreffen der Green Bay Packers und der Los Angeles Rams. Das in Woche 12 stattfindende NFL-Spiel steigt im SoFI Stadium und dient als Auftakt zur Thanksgiving Woche, in der auch der jährliche Thanksgiving-Tripleheader (Donnerstag, 26. November) und das Black-Friday-Spiel stattfinden. Die Aufeinandertreffen der Quarterback-Stars Jordan Love und Matthew Stafford beginnt um 17 Uhr Ortszeit, was für deutsche Zuschauer bedeutet, dass sie in der Nacht zum 26. November spätestens um 2:00 Uhr den Fernseher anschalten müssen, um das Spiel live zu verfolgen. Erstmals findet ein NFL-Spiel am Abend vor Thanksgiving statt. Die Partie wird live auf Netflix übertragen.

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+++ 12. Mai, 7:30 Uhr: Kracher an Thanksgiving zwischen Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles +++ An Thanksgiving erwartet uns in diesem Jahr mal wieder ein echter Kracher. Die Dallas Cowboys empfangen zu ihrem traditionellen Thanksgiving-Heimspiel die Philadelphia Eagles. Die Partie ist eine von zwei Nachmittagsspielen, dazu wird es wie gewohnt auch ein Spiel am Abend geben. Welche Teams spielen, ist aber noch nicht bekannt. Zur Erinnerung: Im Vorjahr stellte das Spiel zwischen den Cowboys und Kansas City Chiefs mit 57,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für ein Regular-Season-Spiel auf.

+++ 10. Mai, 15:00 Uhr: Seattle Seahawks eröffnen Saison schon am 9. September +++ In diesem Jahr wird der Season Opener für die neue Saison bereits am Mittwoch ausgetragen, da er sonst mit dem Australia Game in Melbourne kollidieren würde. Bisher ist jedoch nur klar, dass die Seattle Seahawks als amtierender Super-Bowl-Sieger die Saison zuhause eröffnen, der Gegner steht noch nicht fest. Am Freitag (11. September) steigt dann schon das Australia Game zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers.

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