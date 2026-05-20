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NFL: New York Giants - Cam Skattebo will in elitären Klub vorstoßen
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
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Derzeit arbeitet Cam Skattebo von den New York Giants noch an seinem Comeback von seiner schweren Verletzung aus der vergangenen Saison. Das hält aber nicht davon ab, große Töne zu spucken.
Cam Skattebo hat sich mit Blick auf die anstehende Saison in der NFL selbstbewusste Ziele gesteckt.
Der Running Back der New York Giants hatte in der vergangenen Spielzeit als Rookie zu überzeugen gewusst, sich aber in Woche acht das Sprunggelenk ausgekugelt und den Rest der Saison verpasst.
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"Für mich ist das nicht erfolgreich" - Skattebo unzufrieden mit Rookie-Saison
Mit 410 Rushing Yards und fünf erlaufenen Touchdowns bei 101 Laufversuchen hatte er zum Zeitpunkt seiner Verletzung unter den NFL-Führenden gelegen. Zudem hatte der 24-Jährige mit 207 Receiving Yards und zwei gefangenen Touchdowns aus 24 Catches als Passempfänger zu überzeugen gewusst.
Zufrieden ist er damit allerdings nicht. "Für mich ist das nicht erfolgreich", erklärte Skattebo der Associated Press. Obwohl er von einer Verletzung zurückkehrt, hat er für sein zweites NFL-Jahr große Pläne.
"Ich hatte 400 Yards bei 100 Carries. Wenn ich 17 oder mehr Spiele dieses Jahr mache, werden es 300 Carries für über 2000 Yards sein", kündigte Skattebo an.
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NFL: Erst neun Spieler mit über 2000 Rushing Yards
Kann er die selbstgewählte Vorgabe erfüllen, würde der Fünftrundenpick der vergangenen Saison in einen elitären Klub vorstoßen. In der Geschichte der NFL gibt es bislang nur neun Spielzeiten, in denen ein Spieler die Schallmauer von 2000 Rushing Yards übertroffen hat.
Als erstem war dies O.J. Simpson 1973 für die Buffalo Bills gelungen, der in 14 Spielen 2003 Yards erlaufen hatte. Die bis dato letzte 2000-Yards-Saison geht auf die Rechnung von Saquon Barkley, der 2024 für die Philadelphia Eagles in 16 von 17 möglichen Einsätzen auf 2005 Yards gekommen war.
Der Rekord für die meisten Rushing Yards in einer Saison stammt weiterhin aus dem Jahr 1984, als Eric Dickerson in 16 Partien für die Los Angeles Rams 2105 Yards erzielen konnte.
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