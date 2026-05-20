NFL NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Derzeit arbeitet Cam Skattebo von den New York Giants noch an seinem Comeback von seiner schweren Verletzung aus der vergangenen Saison. Das hält aber nicht davon ab, große Töne zu spucken.

Cam Skattebo hat sich mit Blick auf die anstehende Saison in der NFL selbstbewusste Ziele gesteckt. NFL - Verstoß gegen Bewährungsauflagen: Star von den Kansas City Chiefs im Gefängnis Der Running Back der New York Giants hatte in der vergangenen Spielzeit als Rookie zu überzeugen gewusst, sich aber in Woche acht das Sprunggelenk ausgekugelt und den Rest der Saison verpasst.

- Anzeige -

- Anzeige -

"Für mich ist das nicht erfolgreich" - Skattebo unzufrieden mit Rookie-Saison Mit 410 Rushing Yards und fünf erlaufenen Touchdowns bei 101 Laufversuchen hatte er zum Zeitpunkt seiner Verletzung unter den NFL-Führenden gelegen. Zudem hatte der 24-Jährige mit 207 Receiving Yards und zwei gefangenen Touchdowns aus 24 Catches als Passempfänger zu überzeugen gewusst. Zufrieden ist er damit allerdings nicht. "Für mich ist das nicht erfolgreich", erklärte Skattebo der Associated Press. Obwohl er von einer Verletzung zurückkehrt, hat er für sein zweites NFL-Jahr große Pläne. "Ich hatte 400 Yards bei 100 Carries. Wenn ich 17 oder mehr Spiele dieses Jahr mache, werden es 300 Carries für über 2000 Yards sein", kündigte Skattebo an.

Nächste Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 11:50 Uhr • Tennis Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream Verfügbar auf Joyn 505 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 11:50 Uhr • Tennis Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream Verfügbar auf Joyn 505 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 12:00 Uhr • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 315 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 12:00 Uhr • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 315 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:50 Uhr • Eishockey WM: Schweiz-Österreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:50 Uhr • Eishockey WM: Schweiz-Österreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:55 Uhr • Eishockey WM: USA-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:55 Uhr • Eishockey WM: USA-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 22.05. 11:55 • Motorsport DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 22.05. 11:55 • Motorsport DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 22.05. 15:45 • Eishockey WM: Ungarn-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 22.05. 15:45 • Eishockey WM: Ungarn-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

NFL: Erst neun Spieler mit über 2000 Rushing Yards Kann er die selbstgewählte Vorgabe erfüllen, würde der Fünftrundenpick der vergangenen Saison in einen elitären Klub vorstoßen. In der Geschichte der NFL gibt es bislang nur neun Spielzeiten, in denen ein Spieler die Schallmauer von 2000 Rushing Yards übertroffen hat. Als erstem war dies O.J. Simpson 1973 für die Buffalo Bills gelungen, der in 14 Spielen 2003 Yards erlaufen hatte. Die bis dato letzte 2000-Yards-Saison geht auf die Rechnung von Saquon Barkley, der 2024 für die Philadelphia Eagles in 16 von 17 möglichen Einsätzen auf 2005 Yards gekommen war. Der Rekord für die meisten Rushing Yards in einer Saison stammt weiterhin aus dem Jahr 1984, als Eric Dickerson in 16 Partien für die Los Angeles Rams 2105 Yards erzielen konnte. Auch interessant: NFL: Klage von Brian Flores weitet sich auf quasi alle Teams aus

- Anzeige -