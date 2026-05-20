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NFL - Verstoß gegen Bewährungsauflagen: Star der Kansas City Chiefs im Gefängnis

Aktualisiert:

von SID/ran.de

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NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben

Videoclip • 05:40 Min

Negativ-Schlagzeilen von den Chiefs: Receiver Rashee Rice muss nach einem Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen ins Gefängnis.

Nach einem Verstoß gegen die Bewährungsauflagen sitzt NFL-Star Rashee Rice von den Kansas City Chiefs im Gefängnis. Das gab das Texas State Attorney's Office nach Angaben verschiedener US-Medien bekannt.

Der Wide Receiver wurde positiv auf Cannabis getestet und muss deshalb 30 Tage hinter Gittern bleiben. Da Rice erst am 16. Juni freikommt, verpasst er die OTAs und das obligatorische Minicamp seines Klubs.

Der 26-Jährige hatte im März 2024 auf einem Highway in Dallas einen Massenunfall verursacht, er war fast 200 km/h schnell. Mehrere Personen wurden verletzt, Rice beging Fahrerflucht und wurde zu fünf Jahren auf Bewährung und 30 Tagen Gefängnis verurteilt.

Das Absitzen der Haftstrafe war ihm ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt gestattet, so lange er sich an die Bewährungsauflagen hält. Mit dem Drogenkonsum verstieß er nun dagegen.

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Rice für 30 Tage im Gefängnis

Rice, der sich später entschuldigt und in zwei Anklagepunkten schuldig bekannt hatte, war wegen des Vorfalls von der NFL für die ersten sechs Spiele der vergangenen Saison gesperrt worden.

Im Februar war Rice von seiner früheren Partnerin Dacoda Jones angezeigt worden, sie wirft dem Super-Bowl-Sieger von 2024 vor, sie zwischen 2023 und 2025 mehrfach körperlich angegriffen zu haben, auch während ihrer Schwangerschaft.

In einer Zivilklage fordert sie mehr als eine Million US-Dollar Schadenersatz wegen "schwerer und dauerhafter Verletzungen". Rice bestreitet die Vorwürfe.

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