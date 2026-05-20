NFL: Klage von Brian Flores weitet sich auf quasi alle Teams aus

NFL NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die Klage von Brian Flores gegen die NFL läuft weiter. Nicht nur das, nun wurden 25 Teams vorgeladen - also fast die ganze Liga.

Die Diskriminierungsklage von Brian Flores gegen die NFL nimmt immer größere Ausmaße an. Wie aus neuen Gerichtsunterlagen hervorgeht, haben die Anwälte des Defensive Coordinators der Minnesota Vikings mittlerweile 25 weitere NFL-Teams offiziell zur Herausgabe von Dokumenten aufgefordert - zusätzlich zu den sechs Teams, gegen die bereits direkt geklagt wird. Damit ist nun so gut wie die gesamte Liga in den Fall involviert. Einzig Flores' aktueller Arbeitgeber, die Vikings, bleibt offenbar außen vor. Flores hatte die Klage im Februar 2022 eingereicht, nachdem er kurz zuvor von den Miami Dolphins entlassen worden war. Er wirft der NFL vor, bei der Besetzung von Cheftrainer-Posten systematisch gegen schwarze Kandidaten zu diskriminieren. Später schlossen sich die früheren Coaches Steve Wilks und Ray Horton der Klage an.

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