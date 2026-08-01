NFL NFL: Traum-Catch, dann Tränen! Chiefs-Rookie wird zum tragischen Helden Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Mit dem Beginn der Training Camps geht die Vorbereitung auf die neue NFL-Saison in die heiße Phase. Wie ist der Stand in Sachen Verletzungen? Das aktuelle Injury Update.

Verletzungen gehören in der NFL zur Tagesordnung. Immer wieder ziehen sich die Stars Blessuren zu, leider manchmal auch schwerwiegender Natur. Wie ist der aktuelle Stand der Liga zum Start der Training Camps? Welche Spieler sind verletzt? Wann kehren sie zurück? ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -

- Anzeige -

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ 3. August, 21:30 Uhr: Bryant fehlt den Bears wohl monatelang +++ Die Chicago Bears müssen in den ersten Saisonspielen wohl ohne ihren neuen Safety Coby Bryant auskommen. Wie "ESPN" berichtet, fällt der 27-Jährige für acht bis zehn Wochen aus, nachdem er sich im Training am Montag am linken Knie verletzt hat. Demnach passierte das Unglück beim ersten Training mit voller Ausrüstung im Camp. Bryant habe sich das Knie überstreckt und eine Knochenprellung sowie einen kleinen Bruch erlitten. Eine Operation sei wohl nicht nötig. Bryant, der seine ersten vier NFL-Jahre bei den Seattle Seahawks verbrachte und als amtierender Super-Bowl-Champion einen Dreijahresvertrag über 40 Millionen US-Dollar in Chicago unterschrieb, würde dem Bericht zufolge mindestens die ersten beiden Regular-Season-Spiele verpassen. Sein Bears-Debüt wäre also frühestens in Woche 3 gegen die Philadelphia Eagles möglich. Im schlimmsten Fall müsste er sich bis zum 5. Spieltag gedulden, wenn das Division-Duell bei den Green Bay Packers ansteht.

+++ 1. August, 23:03 Uhr: Chiefs geben doppelte Entwarnung +++ Durchatmen bei den Kansas City Chiefs: Sowohl Wide Receiver Xavier Worthy als auch sein Rookie-Positionskollege Cyrus Allen sind von schweren Verletzungen verschont geblieben (weitere Infos siehe Eintrag um 20:00 Uhr). Bei Allen sei nach einem Zusammenstoß im Training lediglich eine Schienbeinprellung diagnostiziert worden, auch Worthy habe an seiner Schulter keine strukturelle Verletzung davongetragen.

+++ 1. August, 20:25 Uhr: 49ers setzen Pearsall auf die IR List +++ Die Befürchtungen der San Francisco 49ers haben sich bewahrheitet. Die Kalifornier setzen Ricky Pearsall auf die Injured Reserve List, womit die eigentlich dritte Saison für den Wide Receiver beendet ist, bevor sie begann. Grund dürfte die Verletzung des hinteren Kreuzbands im rechten Knie sein, auch wenn die Franchise in der ersten Nachricht keine weiteren Infos verkündete. Laut "ESPN" sagte General Manager John Lynch, Pearsall werde in den nächsten Wochen operiert. Es sei mit einer Pause von bis zu zwölf Monaten zu rechnen. Im Idealfall kehrt er nach neun Monaten zurück und könnte sogar große Teile der Vorbereitung auf die nächste Saison absolvieren. Die Verletzung schleppt Pearsall bereits seit Week 4 der vergangenen Saison mit sich herum, dennoch kam er insgesamt in zehn Partien zum Einsatz. Bereits den Beginn seiner Rookie-Saison 2024 verpasste Pearsall, nachdem ihn ein 17-Jähriger ausrauben wollte und ihm dabei in die Brust schoss. Im Zuge seines erneuten Ausfalls gaben die 49ers auch die Rückkehr von Deebo Samuel bekannt. Der 30-Jährige läuft nach einem Jahr bei den Washington Commanders wieder für das Team auf, für das er bereits in seinen ersten sechs NFL-Saisons spielte. Dabei gelangen ihm in 81 Regular-Season-Spielen 334 Receptions für 4792 Yards und 22 Touchdowns.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 1. August, 20:00 Uhr: Untersuchungen bei zwei Chiefs-Receivern +++ Die Kansas City Chiefs bangen offenbar gleich um zwei ihrer Receiver. Wie "ESPN"-Reporter Adam Schefter berichtet, soll bei Xavier Worthy eine Schulterverletzung überprüft werden, bei Rookie Cyrus Allen geht es um eine Blessur am unteren Teil des Beines. Im Fall des Neulings kursierten bereits Aufnahmen, die zeigen, wie er gestützt von zwei Staff-Mitgliedern vom Rasen humpelt. Mit Rashee Rice ist ein weiterer Receiver auch noch nicht voll ins Teamtraining integriert. Er hatte sich im Mai am rechten Knie operieren lassen und lässt deswegen Teile der Einheiten vorerst aus.

+++ 31. Juli, 06:49 Uhr: Reid spricht über Mahomes' Fitness +++ Kansas-City-Coach Andy Reid hat am Mittwoch bei seiner Pressekonferenz ein deutliches Statement zum Zustand von Patrick Mahomes abgegeben. "Er sah heute ziemlich gut aus, fand ich. Stark", sagte Reid laut Team-Mitschrift. "Man sieht die Kraft in seinen Beinen, was bei einer Beinverletzung wichtig ist. Dann schaut man, wie sich seine Füße bewegen - die Füße bewegen sich gut. Ich fand es also positiv. Ich meine, ich fand, er sah gut aus." Reid betonte, dass er den Rehabilitationsprozess seines Quarterbacks genau verfolgt: "Ich behalte ihn natürlich genau im Auge. Ich bin nicht der Arzt, aber ich achte genau auf die kleinen Dinge, technisch gesehen." Assistenz-Athletiktrainerin Julie Frymyer habe mit Mahomes gezielt daran gearbeitet, dass er sich sowohl seitlich als auch geradeaus abstoßen und bei Bedarf ausweichen kann.

+++ 30. Juli, 10:45 Uhr: 49ers-Receiver Ricky Pearsall droht längerer Ausfall +++ Rückschlag für Ricky Pearsall: Der Receiver der San Francisco 49ers fehlt aktuell wegen einer Schwellung am hinteren Kreuzband im rechten Knie. Pearsall verpasste bereits in der vergangenen Saison mehrere Spiele wegen einer Verletzung am rechten Knie. Die 49ers zeigen sich besorgt und prüfen laut eigener Aussage "alle Optionen" für die nächsten Schritte – auch eine mögliche Operation steht im Raum. Pearsall hatte sich die Verletzung erstmals im September 2025 gegen die Jacksonville Jaguars zugezogen und verpasste danach zehn Spiele ganz oder teilweise. Auch Receiver-Kollege Christian Kirk plagt eine Wadenverletzung, weshalb der Routinier zuletzt das Training verpasste.

+++ 28. Juli, 07:02 Uhr: Überraschung bei Daniel Jones +++ Im Dezember riss sich Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts dramatisch die Achillessehne. Trotz der Verletzung unterschrieb Jones einen Zweijahresvertrag, der ihm 88 Millionen Dollar einbringt. Wie er selbst nun in der "Pat McAfee Show" bestätigte, wird er ohne Einschränkungen im Training Camp trainieren können. "Die Ärzte haben mich freigegeben", sagte der Quarterback. Nach seiner Verletzung war befürchtet worden, dass er in Woche eins nicht zur Verfügung stehen würde.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 27. Juli, 06:40 Uhr: Drei Lions-Stars auf der PUP-Liste +++ Rückschlag für die Detroit Lions. Zum Start des Training Camps musste die Franchise aus der NFC North gleich drei Spieler auf die "Physically Unable to Perform"-Liste setzen. So hat das Team offiziell bekanntgegeben, dass sich das Safety-Duo Brian Branch und Kerby Joseph nun auf der PUP-Liste befindet. Auch Tight End Tyler Conklin ist aktuell nicht fähig, an den Trainingseinheiten teilzunehmen. Branch hatte sich im vergangenen Dezember einen Achillessehnenriss zugezogen. Noch im Juni erklärte Head Coach Dan Campbell, es gebe keine Rückschläge bei der Genesung. Allerdings lehnte er ab, einen Zieltermin für eine Rückkehr zu nennen. Joseph wiederum hatte in der vergangenen Saison elf Spiele mit einer Knieverletzung verpasst. Auf die Frage, wann der 25-Jährige wieder zur Verfügung stehe, sagte Campbell im gleichen Atemzug: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht."

+++ 26. Juli, 08:28 Uhr: Ravens rechnen mit Comeback bei Star-Verteidiger +++ Seit Woche zwei der vergangenen Saison ist Defensive Tackle Nnamdi Madubuike von den Baltimore Ravens verletzt. Die Blessur am Hals war so schlimm, dass er zeitweise um die Fortsetzung seiner Karriere fürchten musste. Zwar wurde er von den Ravens vor Beginn des Training Camps auf die PUP-Liste (Phisically Unable to Perform) gesetzt, dennoch hoffen die Ravens laut "ESPN" auf ein baldiges Comeback von Madubuike. Neben dem 28-Jährigen stehen auch die beiden anderen Defensive Lineman Travis Jones und John Jenkins auf der PUP-Liste. Alle Verteidiger können aber zu jederzeit von der Liste aktiviert werden.

+++ 25. Juli, 08:11 Uhr: Mahomes darf wieder voll trainieren +++ Etwas mehr als ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss hat Patrick Mahomes die Freigabe bekommen, wieder voll trainieren zu dürfen. Das bestätigte Head Coach Andy Reid am Freitag. "Er hat unglaublich hart gearbeitet und ist jetzt in einer guten Verfassung", so Reid. Erstmals seit Dezember wird Mahomes im Training Camp mit den Startern trainieren können. "In Sachen Muskelstärke fühle ich mich so gut wie noch nie. Ich freue mich einfach, wieder Football spielen zu können, nachdem ich wochenlang in der Reha nur Backsteine gesehen habe." Sollte nichts dazwischenkommen, wird Mahomes für Woche eins bereit sein. Dann treffen die Kansas City Chiefs auf die Denver Broncos.

+++ 24. Juli, 06:36 Uhr: Saisonaus für Panthers-Star +++ Die NFL-Saison 2026 hat bereits ihr erstes Opfer gefordert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Outside Linebacker Nic Scourton verletzte sich im Training der Carolina Panthers. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Der aufstrebende Verteidiger riss sich das Kreuzband. Der 21-Jährige hatte eine hervorragende Rookie-Saison, der Zweitrundenpick sammelte fünf Sacks ein und forcierte einen Fumble. Vor 2027 wird er nicht mehr auf das Football-Feld zurückkehren.

- Anzeige -

+++ 23. Juli, 12:05 Uhr: "Keine Kraft im Bein" - Star-Receiver Hill gibt Update +++ Star-Receiver Tyreek Hill ist nach wie vor Free Agent - und das aus gutem Grund. Der Passempfänger hat nun ein Video von seinem Reha-Training veröffentlicht und erklärt, er habe nach den zwei Operationen immer noch keine Kraft in seinem linken Bein. "Es ist etwa zehn Monate her, seit ich zwei Operationen hinter mir habe", sagte der 32-Jährige. "Mein linkes Bein ist das, an dem ich mich verletzt habe. Ich habe keine Kraft in meinem linken Bein, also versuche ich, die Kraft in meinem liken Bein wieder vollständig zurückzugewinnen. Aber ich muss das Tag für Tag angehen." In dem eine Minute und 38 Sekunden langen Social-Media-Clip mit dem Titel "Cheetah Reborn" rennt und springt der Passempfänger auf Rasen, einem Basketballfeld und in einem Pool, offenbar in seinem Haus in Florida. "Ich werde euch nicht verraten, wie mein Zeitplan aussieht, aber der sieht im Moment echt gut aus", so Hill. Bereits im September 2025 hatte sich der Routinier im Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets das Knie ausgerenkt und mehrere Bänder, darunter das vordere Kreuzband, gerissen. "Sie sagten mir, ich würde vielleicht nie wieder laufen können, und der Arzt meinte: 'Wir wissen nicht, wie es mit deiner Zukunft weitergeht' - und jetzt schaut mich an. Gott ist gut", so Hill weiter. Mitte Februar wurde der Routinier von den Dolphins entlassen, seitdem ist er Free Agent.