NFL NFL: Aaron Rodgers verwirrt mit Sex-Aussage Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die Zukunft von Aaron Rodgers ist immer noch ungeklärt. Nun versucht einer seiner Steelers-Kollegen, ihn mit einer besonderen Botschaft von einer Rückkehr zu überzeugen.

Wie geht es weiter bei Aaron Rodgers? Die Zukunft des Star-Quarterbacks ist aktuell immer noch ungeklärt. Beendet er seine Karriere? Hängt er noch ein Jahr bei den Pittsburgh Steelers dran? Oder wechselt er sogar noch einmal zu einem anderen Team? In Pittsburgh hoffen aktuell viele auf eine Rückkehr des Spielmachers - so auch Cameron Heyward. Der Defensive Lineman hat nun versucht, A-Rod für eine zweite Saison zurückzugewinnen. "Komm zurück, Baby", sagte Heyward in der "Rich Eisen Show". "Das ist alles, was wir brauchen. Ich glaube, er hatte Spaß daran, Teil dieses Teams zu sein, und wir haben seine Gesellschaft wirklich genossen. Ich würde das gerne noch einmal machen."

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Steelers: Heyard mit Meinungsänderung bei Rodgers Es sind besondere Aussagen eines Spielers, der sich noch vor einem Jahr gänzlich anders zu der Personalie geäußert hatte. In der vergangenen Offseason, als sich die Frage, ob Rodgers zu den Steelers wechseln würde, bis in den Juni hinein zog, hatte Heyward in seinem Podcast gesagt: "Entweder man will ein Pittsburgh Steeler sein oder eben nicht." Nur um wenig später klarzustellen, dass es "wirklich cool" wäre, sollte sich Rodgers für Pittsburgh entscheiden. Nach einem Jahr der gemeinsamen Zusammenarbeit mit dem viermaligen NFL-MVP hofft Heyward nun auf dessen Rückkehr.

Aaron Rodgers: Zeitpunkt der Entscheidung unklar Wann Rodgers seine Entscheidung bekannt gibt, ist derweil noch unklar. Dies machte auch Heyward deutlich. "Ich weiß es nicht", sagte er, als er gefragt wurde, wann er mit einer Antwort rechne. "Aber ich glaube, alle setzen voll auf ihn. Nach dem, was wir in dieser Saison gesehen haben, waren wir angenehm überrascht, wie großartig er war, nachdem er bei den Jets gespielt hatte – er war einfach eine erfrischende Abwechslung in der Art, wie er seine Arbeit anging." Und weiter: "Er übernahm Verantwortung und forderte auch von anderen Verantwortung ein. Er liebt das Spiel und lernt wie verrückt. Ich habe nicht viele Spieler gesehen, die das Spiel so gut durchschauen wie er."

Steelers: Heyward scherzt über Rodgers Ein Pluspunkt für die Steelers: Mit Mike McCarthy ist jener Trainer der neue Head Coach, mit dem Rodgers bei den Green Bay Packers den Super Bowl gewann. Übrigens: Was die Frage angeht, wie Rodgers bei seiner Entscheidungsfindung vorgeht, konnte sich Heyward einen Scherz nicht verkneifen. "Vielleicht macht er gerade ein Darkness Retreat. Er kann verschiedene Dinge machen, aber hoffentlich ist er für die Saison bereit."

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