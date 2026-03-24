NFL: Logan Paul trollt Jalen Hurts und Tom Brady nach Flag-Football-Turnier

NFL Jake Paul in der NFL? Vikings-Star hat große Zweifel Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Jake Paul teilt nach dem Flag-Football-Turnier ordentlich aus und macht sich über Jalen Hurts sowie Tom Brady lustig.

Logan Paul hat nach dem Fanatics Flag Football Classic am Samstag gegen einige Football-Legenden ausgeteilt, die ebenfalls an dem Turnier teilgenommen haben. "Ich möchte mich bei Jalen Hurts entschuldigen, weil ich dich gesackt und später einen Pass abgefälscht habe, der dann von meinem Team abgefangen wurde", sagt der Influencer in einem Video, das er auf "X" veröffentlicht hat. "Dadurch konnten wir im nächsten Angriff punkten. Wenn du nun getradet wirst oder dein Vertrag gekürzt wird, wissen wir jetzt, warum. Wahrscheinlich ist dies ziemlich peinlich für dich - also es tut mir leid."

Tom Brady hat laut Paul "um sein Leben gefürchtet" Auch Tom Brady bekam sein Fett weg. "Natürlich möchte ich mich auch bei Tom Brady entschuldigen, weil ich dich Spielzug für Spielzug so unter Druck gesetzt habe, dass du buchstäblich um dein Leben gefürchtet hast. Ich verstehe, dass du älter wirst. Du konntest nicht mehr einfach wegrennen. Ich verstehe, dass du frustriert warst, weshalb du den Ball nach mir geworfen hast. Ich möchte, dass du weißt: Ich vergebe dir, denn das ist es, was echte Männer tun", sagt Paul. Zum Hintergrund: Während eines Spiels ergab sich eine Auseinandersetzung zwischen Paul und Brady. Nachdem Paul Brady gestoppt hatte, warf Brady aus kurzer Distanz den Ball auf den Influencer. Die Unparteiischen mussten die beiden daraufhin trennen.

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