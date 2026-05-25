ran Fußball Chaos bei Real Madrid - Netz amüsiert sich: "Clash Royale in echt" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Spanien tritt bei der WM 2026 ohne einem einzigen Real-Star an. Eine unpopuläre Entscheidung, die aber Respekt verdient. Ein Kommentar.

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Spanien: De la Fuente muss nicht für Frieden zwischen Real und Barca sorgen Ob das für eine friedliche und erwartungsfrohe Atmosphäre auf der iberischen Halbinsel so gut war? Man darf es bezweifeln. Der Job von de la Fuente ist es aber nicht, für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Barca- und Real-Stars zu sorgen, sondern die besten 26 Spieler des Landes zu nominieren. Champions League 2026/27: 29 Teilnehmer stehen fest Zwar werden sich die Real-Stars und alle, die es mit dem spanischen Rekordmeister halten, benachteiligt fühlen, jedoch haben Gefühle oft wenig mit der Realität zu tun. Diese besagt ganz klar: Real wurde nicht benachteiligt, sondern bekommt schlichtweg die Quittung für die ernüchternde Saison. Neben Chaos und Konflikten hat auch die sportliche Leistung zu häufig nicht gestimmt. WM-Kader: So geht Nagelsmann voll ins Risiko - Kommentar

Spanien: Real-Stars mit einer Ausnahme nicht gut genug Bei Real Madrid zu spielen, heißt noch lange nicht, auch das Recht auf einen Platz in der Nationalmannschaft zu haben. Die Real-Stars müssen genauso Leistung bringen wie alle anderen Spieler dieser Welt. Eduardo Camavinga und Trent Alexander-Arnold haben das von Didier Deschamps und Thomas Tuchel zu spüren bekommen - nun hat es die Spanier getroffen. Real-Spieler, die es sportlich verdient hätten, für Spanien zur WM zu fahren, sucht man praktisch vergeblich. Lediglich Dean Huijsen bildet hier eine Ausnahme. WM 2026: Der Spielplan des DFB-Teams – Alle Termine, Gegner und Anstoßzeiten Der 21-Jährige war Stammspieler und ist ein großes Abwehr-Talent. Auf der anderen Seite hatte de la Fuente auch zahlreiche Optionen auf der Innenverteidiger-Position. Was Álvaro Carreras, Fran García, Dani Ceballos, Raúl Asencio und Gonzalo García betrifft, sei gesagt, dass sie nicht konstant auf Top-Niveau gespielt haben oder keine Stammspieler waren. Selbiges gilt für Routinier Dani Carvajal. Zwar mag es Trainer geben, die auf verdiente Spieler setzen, obwohl diese nicht mehr auf ihrem Zenit sind - denken wir an Cristiano Ronaldo oder Neymar -, jedoch ist Derartiges selten gewinnbringend.

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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