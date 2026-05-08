NFL NFL: Prescott-Fluch? Wilde Fan-Aktion im Steelers-Stadion Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

+++ Update, 08.05., 06:01 Uhr: Jennings unterschreibt bei den Vikings +++ Wide Receiver Jauan Jennings hat nach seinem Abschied von den San Francisco 49ers ein neues Team gefunden. Der 28-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag über 13 Millionen Dollar bei den Minnesota Vikings, wie sein Agent Drew Rosenhaus gegenüber "ESPN" bestätigte. Damit haben die Vikings einen Nachfolger für den bisherigen Nummer-3-Receiver Jalen Nailor gefunden, der sich in der Offseason den Las Vegas Raiders angeschlossen hatte. In Minneapolis ergänzt Jennings die beiden Top-Passempfänger Justin Jefferson und Jordan Addison. Jennings war 2020 in der siebten Runde von den Niners gedraftet worden und erspielte sich vor allem in den vergangenen beiden Jahren eine relevante Rolle in der Offense des dortigen Head Coaches Kyle Shanahan. In der Saison 2025 kam Jennings in 15 Spielen als Starter zum Einsatz und sammelte 643 Receiving Yards, seine neun Touchdowns waren zudem persönlicher Karrierebestwert.

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+++ Update, 07.05., 07:25 Uhr: Rodgers nach Arizona? Insider spricht Klartext +++ In den vergangenen Tagen häuften sich Gerüchte rund um Aaron Rodgers und die Arizona Cardinals. Ist es möglich, dass der viermalige NFL-MVP die Pittsburgh Steelers links liegen lässt und sich stattdessen für einen Abstecher in die Wüste entscheidet? Insider Ian Rapoport vom "NFL Network" hat darauf eine klare Antwort. "Da ist nichts dran", sagte der Journalist nun während eines Auftritts in der "Pat McAfee Show". "Das erwarte ich ganz sicher nicht. Tut mir leid, euch alle zu enttäuschen. Wenn er sich entscheidet, Football zu spielen – falls er sich dazu entscheidet – gehe ich davon aus, dass es für die Steelers sein wird.“

+++ Update, 06.05., 06:22 Uhr: Seahawks und Giants verstärken Defense +++ Sowohl die Seattle Seahawks als auch die New York Giants haben am Dienstag Verstärkungen für ihre Defense geholt. Seattle hat sich die Dienste von Dante Fowler gesichert. Der 31-Jährige Edge Rusher war schon bei einigen Teams in der NFC aktiv, zuletzt bei den Dallas Cowboys. Er verdient in einem Jahr bis zu fünf Millionen Dollar. Etwas mehr verdient DJ Reader. Der Defensive Tackle unterschreibt für zwei Jahre und 12,5 Millionen Dollar bei den New York Giants. Nach dem Trade von Dexter Lawrence hatten die Giants eine Vakanz in der Defensive Line. Reader spielte in den letzten beiden Saisons bei den Detroit Lions.

+++ Update, 04.05., 20:08 Uhr: Neuer Quarterback bei den Packers +++ Die Green Bay Packers haben einen neuen zweiten Quarterback unter Vertrag genommen. Laut "NFL Network" soll Routinier Tyrod Taylor nach Wisconsin kommen. Zuvor hatte er bei den New York Jets gespielt, nun soll er der neue Ersatzmann von Jordan Love werden. Der 36-Jährige hat in seiner 15-jährigen NFL-Karriere bei sieben verschiedenen Teams 100 Spiele bestritten, davon 62 als Starter. Die Packers haben mit Love, McCord, Drones und jetzt Taylor insgesamt vier Quarterbacks im vorläufigen Kader.

+++ Update, 30.04., 06:42 Uhr: Texans verlängern mit Defense-Stütze +++ Die Houston Texans haben den Vertrag mit Linebacker Azeez Al-Shaair verlängert. Der Pro Bowler unterschreibt einen neuen Dreijahresvertrag, der ihm insgesamt 54 Millionen Dollar einbringt. Al-Ahaair kam 2025 auf 103 Tackles, zwei Interceptions und neun verteidigte Pässe. 2023 schloss er sich den Texans in der Free Agency von den Tennessee Titans an. Der 28-Jährige gilt als harter Spieler, bei einem Tackle gegen Trevor Lawrence wurde er mal für unnötige Härte für zwei Spiele gesperrt.

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+++ Update, 29.04., 06:49 Uhr: Russell Wilson zurück in New York? +++ Kehrt Russell Wilson zurück in den Big Apple? Wie "ESPN" berichtet, haben die New York Jets offenbar den Namen Wilson auf der Liste. Die Jets suchen noch nach Verstärkung für den Quarterback-Raum als Backup für Geno Smith. Bereits in der vergangenen Saison spielte Wilson in New York, allerdings für die New York Giants. Nach wenigen Spielen wurde er als Starting Quarterback von Youngster Jaxson Dart abgelöst. Der 37-Jährige sagte nach der Saison, dass er weiter spielen wolle.

+++ Update, 28.04., 16:20 Uhr: Pittsburgh Steelers sichern sich die Kontrolle über Aaron Rodgers' Zukunft +++ Die Pittsburgh Steelers würden gerne in eine weitere Saison mit Aaron Rodgers gehen - und haben den Quarterback laut NFL-Insider Adam Schefter deshalb mit dem selten vergebenen Right-of-First-Refusal-Tender versehen. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass die Steelers mit dem Tender die Kontrolle über die Zukunft des 42-jährigen Spielmachers übernommen haben. Denn mit dem Right-of-First-Refusal-Tender bleibt Rodgers zwar weiterhin ein Free Agent, kann nun aber nicht mehr einfach so bei einem anderem Team unterschreiben. Sollte nämlich eine andere Franchise Rodgers einen Vertrag vorlegen, dürften die Steelers mit dem Angebot gleichziehen - und Rodgers müsste unter diesen Bedingungen in Pittsburgh spielen. Der Right-of-First-Refusal-Tender ist also gleichbedeutend mit einem Angebot für einen Einjahresvertrag: Dieser beinhaltet eine automatische Steigerung des Gehalts des Spielers um zehn Prozent. "A-Rod" würde somit statt wie zuletzt 13,65 Millionen Dollar rund 15 Millionen in der kommenden Saison verdienen, wenn er das Angebot annimmt. Ein interessantes Detail dieses speziellen Tenders ist, dass Rodgers erst mit Beginn des Training Camps im Juli offiziell unterschreiben kann. Die Steelers verschaffen somit sich und Rodgers, der nach wie vor unschlüssig zu sein scheint, ob seine Karriere fortsetzen will, Zeit. Und vor allem haben die Steelers die Sicherheit, dass der Quarterback in der Zwischenzeit nicht woanders landet.

+++ Update, 25.04., 20:57 Uhr: Raiders traden ehemaligen Erstrundenpick zu den Saints +++ Im Rahmen des NFL Drafts in Pittsburgh haben sich die Las Vegas Raiders und die New Orleans Saints auf einen Trade für Tyree Wilson verständigt. Der 25 Jahre alte Pass Rusher wechselt von den Raiders zu den Saints, wobei Las Vegas einen Fünftrundenpick im diesjährigen Draft erhielt, gleichzeitig aber auch einen Siebtrundenpick nach New Orleans zurückschickte. Wilson war 2023 von den Raiders an siebter Stelle gepickt worden, schaffte in Las Vegas aber nicht den Durchbruch. In drei Jahren startete er nur siebenmal und verbuchte insgesamt zwölf Sacks.

+++ Update, 25.04., 12:25 Uhr: Philadelphia Eagles machen 100-Millionen-Deal für Jonathan Greenard fix +++ Die Philadelphia Eagles haben am Freitag Linebacker Jonathan Greenard per Trade von den Minnesota Vikings verpflichtet. Für den Pass-Rusher schicken sie zwei Drittrundenpicks nach Minnesota – den diesjährigen Pick 98 sowie einen Drittrundenpick 2027 – und erhalten zusätzlich einen Siebtrundenpick 2026 zurück. Greenard einigte sich laut "ESPN" anschließend mit Philadelphia auf eine vierjährige Vertragsverlängerung über 100 Millionen Dollar, davon 50 Millionen garantiert. Der 28-Jährige, der zuletzt von einer Schulterverletzung gebremst wurde, soll die Pass-Rush-Qualität der Eagles-Defense deutlich erhöhen. Die Vikings haben mit dem erhaltenen Pick 98 im Draft in der Nacht auf Samstag Defensive Back Jakobe Thomas verpflichtet.

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