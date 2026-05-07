Erster Boxkampf für ehemaligen NFL-Star
NFL: Ehemaliger College-Megastar steigt in den Boxring der UFC in Las Vegas
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
NFL
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Videoclip • 01:26 Min
Der ehemalige NFL-Quarterback Johnny Manziel hat die Sportart endgültig gewechselt. Nun wurde bestätigt, dass er am 23. Mai bei einem UFC-Event in Las Vegas in den Käfig steigen wird.
Der ehemalige NFL-Quarterback Johnny Manziel wird bei UFC Apex am 23. Mai 2026 in Las Vegas die Fäuste fliegen lassen.
Der 33-Jährige tritt in einem Boxkampf gegen den US-amerikanischen Influencer Bob Menery an. Beide hegen online bereits eine Fehde miteinander.
Der Kampf war daher schon länger erwartet worden. Bisher gingen Experten allerdings davon aus, dass die beiden in Miami aufeinandertreffen würden.
Doch für UFC-CEO Dana White hat der Kampf zu großes Potenzial, weshalb er nun für das Großevent in Las Vegas angekündigt wurde.
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Manziel genießt noch immer Legenden-Status im College
"Johnny Football" hat in seiner College-Zeit bei der Texas A&M University auf sich aufmerksam gemacht und sogar die Heisman-Trophäe 2012 als erster Freshman gewonnen.
Seine anschließende Zeit in der NFL dauerte nur zwei Jahre. 2014 wurde er von den Cleveland Browns als 22. Pick in die Liga geholt, in der Offseason 2016 allerdings bereits wieder gestrichen. Abseits des Rasens erlaubte sich Manziel einige Fehltritte.
Anschließend spielte er in kleineren Ligen, unter anderem in Kanada.
Seine College-Phase in Texas ist bis heute für viele Fans legendär und wurde aufgrund des großen Interesses von Netflix in der "Untold"-Serie verfilmt.
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