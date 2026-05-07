NFL: Ehemaliger College-Megastar steigt in den Boxring der UFC in Las Vegas

Der ehemalige NFL-Quarterback Johnny Manziel hat die Sportart endgültig gewechselt. Nun wurde bestätigt, dass er am 23. Mai bei einem UFC-Event in Las Vegas in den Käfig steigen wird.

Der ehemalige NFL-Quarterback Johnny Manziel wird bei UFC Apex am 23. Mai 2026 in Las Vegas die Fäuste fliegen lassen.

Der 33-Jährige tritt in einem Boxkampf gegen den US-amerikanischen Influencer Bob Menery an. Beide hegen online bereits eine Fehde miteinander.

Der Kampf war daher schon länger erwartet worden. Bisher gingen Experten allerdings davon aus, dass die beiden in Miami aufeinandertreffen würden.

Doch für UFC-CEO Dana White hat der Kampf zu großes Potenzial, weshalb er nun für das Großevent in Las Vegas angekündigt wurde.