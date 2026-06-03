NFL - Myles Garrett bekommt auch bei den Los Angeles Rams seine Trikotnummer und muss dafür zahlen

Myles Garrett geht künftig für die Los Angeles Rams auf Quarterback-Jagd. Um seine Nummer 95 zu behalten, braucht es aber mehr als Überzeugungsarbeit, wie er verrät.

Für Myles Garrett wird sich in der neuen NFL-Saison vieles ändern. Nach dem Trade von den Cleveland Browns zu den Los Angeles Rams trägt der First Overall Pick des Draft 2017 künftig Blau und Gelb statt Braun, Orange und Weiß, spielt in der NFC statt der AFC und ist Teil eines echten Contenders statt eines Teams, für das schon die Playoff-Teilnahme eine Überraschung wäre.

Eines bleibt für Garrett aber gleich: die Rückennummer 95. Dafür hat der zweimalige Defensive Player of the Year persönlich gesorgt. Denn in der vergangenen Saison lief sein künftiger D-Line-Kollege Poona Ford mit der Zahlenkombination auf.

Auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung wurde Garrett dann auch gefragt, wie die beiden das geregelt haben. Seine Antwort laut "NBC": "Nur ein Gespräch. Es hat nicht viel gebraucht."

Doch so einfach konnte sich der Quarterback-Jäger nicht davonstehlen. Denn auch Head Coach Sean McVay wurde in diesem Moment hellhörig und hakte in bester Journalisten-Manier nach: "Ein Gespräch und ein paar Dollar?"

Damit lag er goldrichtig, wie Garrett zugeben musste. "Vielleicht mehr als ein paar, aber er war bereit dazu", betonte der 30-Jährige, der in dieser Saison also seine erste realistische Chance auf den Super Bowl hat.