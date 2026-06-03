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NFL - Philadelphia Eagles: Trade perfekt! A.J. Brown wechselt zu den New England Patriots
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:19 Min
Wochenlang wurde spekuliert, jetzt ist der Deal fix: A.J. Brown verlässt die Philadelphia Eagles und geht zu den New England Patriots.
Der Deal hat sich lange abgezeichnet, jetzt ist er offiziell: A.J. Brown verlässt die Philadelphia Eagles und schließt sich den New England Patriots an. Das bestätigten die Eagles am Montag.
Demnach bekommen die Eagles für den Pro-Bowl-Receiver von den Patriots einen Erstrundenpick für 2028 und einen Fünftrundenpick für 2027.
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Die Patriots übernehmen die verbleibenden vier Jahre des Brown-Vertrags. Der Top-Receiver wird in Foxboro zur neuen Nummer eins von Quarterback Drake Maye .
Netter Nebeneffekt: Durch den Wechsel kommt es zur Wiedervereinigung mit seinem früheren Trainer Mike Vrabel, unter dem Brown bereits bei den Tennessee Titans gespielt hatte.
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Eagles: Brown hält Franchise-Rekord
In seinen vier Jahren bei den Eagles stellte Brown mehrere Franchise-Rekorde auf. 2022 schaffte er 1.496 Receiving Yards. Für die Eagles schaffte er insgesamt 32 Touchdowns, fing 339 Pässe für 5.034 Yards und war ein wichtiger Bestandteil des Teams beim Super-Bowl-Sieg im Februar 2025.
Der Zweitrunden-Pick von 2019 spielte zunächst bis 2021 für die Tennessee Titans, ehe er zu den Eagles wechselte.
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