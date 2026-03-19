NFL - New England Patriots: Julian Edelman heizt Trade-Gerüchte um A.J. Brown an

Die Spekulationen um einen Abschied von A.J. Brown aus Philadelphia reißen nicht ab. Jetzt sorgt ausgerechnet Patriots-Legende Julian Edelman mit einem Social-Media-Post für Aufsehen.

Die Zukunft von A.J. Brown bei den Philadelphia Eagles bleibt ungewiss.

Der Star-Receiver deutete bereits in der vergangenen Saison mehrfach an, mit seiner Rolle unzufrieden zu sein.

Ein Trade in dieser NFL-Offseason erscheint daher nicht unwahrscheinlich – zumal mit Namensvetter Marquise "Hollywood" Brown bereits ein namhafter Neuzugang unterschrieben hat, der einen möglichen Abgang zumindest teilweise abfedern könnte.

In diesem Szenario rücken die New England Patriots als potenzieller Trade-Partner in den Fokus. Die Gerüchteküche wurde nun durch ein GIF angeheizt, das Patriots-Legende Julian Edelman am Donnerstag postete.

In dem Clip ist die langjährige Anspielstation von Tom Brady zu sehen, wie er sagt: "Wir sind alle Patriots." Nach einem schnellen Schnitt erscheint A.J. Brown, der zwinkert und grinst. Die Szene stammt aus einer Episode des "Dudes on Dudes"-Podcasts von vor einigen Wochen.