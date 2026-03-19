NFL NFL: Luxus-Villa muss weg! Antonio Brown verliert Mega-Anwesen Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Mit der Saison 2025 endet für viele altgediente NFL-Stars auch ihre Karriere. Nun macht ein Bengals-Routinier Schluss. ran gibt einen Überblick über die Rücktritte.

Logan Wilson (Free Agent) CINCINNATI, OH - OCTOBER 05: Cincinnati Bengals linebacker Logan Wilson 55 during the game against the Detroit Lions and the Cincinnati Bengals on October 5, 2025, at Paycor Stadium in Cincinnati, OH. Photo by Ian Johnson/Icon Sportswire NFL, American Football Herren, USA OCT 05 Lions at Bengals EDITORIAL USE ONLY Icon251005143 Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Schluss für Logan Wilson. Der langjährige Linebacker der Cincinnati Bengals hat nach sechs Spielzeiten in der besten Football-Liga der Welt seinen Rücktritt bekanntgegeben. "Von einem Jungen aus Wyoming mit großen Träumen bis hin zu dem Moment, als mein Name [...] von den Cincinnati Bengals aufgerufen wurde … der Football hat mir mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können", schrieb Wilson. 2020 wurde Wilson von den Bengals gedraftet und spielte fünf Jahre lang für das Team, Super-Bowl LVI inklusive, ehe er zur Trade-Deadline 2025 an die Dallas Cowboys abgegeben wurde. Im Februar wurde er in Dallas entlassen.

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Darius Slay (Buffalo Bills) November 2, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: November 2, 2025: Darius Slay 23 during the Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media Group Pittsburgh USA - ZUMAa234 20251102_zsa_a234_092 Copyright: xAMGx Bild: ZUMA Press Wire

Nach 13 Jahren in der NFL ist Schluss: Cornerback Darius Slay beendet seine Karriere. Das gab der Passverteidiger mit einem Post auf Instagram bekannt. "Lieber Football, danke für alles, was du für mich getan hast. Seit ich fünf Jahre alt war, durfte ich das Spiel spielen, das ich so liebe." Slay kommt in seiner Karriere auf sechs Pro Bowls, 28 Interceptions, drei Touchdowns und einen Super-Bowl-Sieg 2024 mit den Philadelphia Eagles.

Drew Dalman (Chicago Bears) PHILADELPHIA, PA - NOVEMBER 28: Chicago Bears center Drew Dalman (52) prepares to snap the ball during the game between the Chicago Bears and the Philadelphia Eagles on November 28, 2025 at Lincoln Financial Field in Philadelphia, PA.(Photo by Andy Lewis Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA NOV 28 Bears at Eagles EDITORIAL USE ONLY Icon251128230 Bild: Icon Sportswire

Chicagos Center Drew Dalman hat überraschend seinen Rücktritt aus der NFL verkündet. Der letztjährige Neuzugang aus Atlanta hatte bei den Bears ursprünglich einen Dreijahresvertrag über 42 Millionen Dollar unterzeichnet. Vater Chris hatte ebenfalls in der NFL gespielt und mit den San Francisco 49ers Super Bowl XXIX gewonnen.

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Robert Woods (Los Angeles Rams) Bild: Icon Sportswire

Mit einem Ein-Tages-Vertrag bei den Los Angeles Rams hat sich Robert Woods aus der NFL verabschiedet. Der Super Bowl Champion mit den Rams beendete nach 13 Jahren NFL seine Karriere. In dieser Zeit stand er vier Jahre für die Buffalo Bills, fünf für die Los Angeles Rams, ein Jahr für die Tennessee Titans und zwei Jahre für die Houston Texans auf dem Platz und brachte es dabei auf 181 Spiele (10 davon in den Playoffs).

Rob Havenstein (Los Angeles Rams) Bild: Imagn Images

Nach elf Jahren in der NFL hat Rob Havenstein seine Laufbahn beendet. Der 33-Jährige, der seine gesamte Karriere bei den Los Angeles bzw. zuvor den St. Louis Rams verbracht hatte, gab die Entscheidung via Instagram bekannt. Der Offensive Tackle, langjähriger Team-Kapitän der Rams, feierte seinen größten Erfolg mit dem Sieg beim Super Bowl LVI vor vier Jahren.

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Adam Thielen (Pittsburgh Steelers) Bild: Eibner

Das Playoff-Aus der Pittsburgh Steelers gegen die Houston Texans war das letzte NFL-Spiel für Wide Receiver Adam Thielen. Der 35-Jährige verkündete via Instagram-Story sein Karriereende. "Was war das für ein wilder Ritt! 13 Jahre, was für eine Ehre", schrieb Thielen. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den Minnesota Vikings, auch für die Carolina Panthers war er aktiv.

C.J. Ham (Minnesota Vikings) Bild: Icon Sportswire

Nach 10 Jahren NFL ist für C.J. Ham Schluss. Der Fullback der Minnesota Vikings beendet nach 141 Regular Season und 5 Playoff-Spielen seine Karriere. Insgesamt erzielte er acht Touchdowns und war in der Saison 2024 für den Walter Payton Man of the Year Award nominiert,

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Jaire Alexander (Philadelphia Eagles) Bild: ZUMA Press Wire

Eagles-Cornerback Jaire Alexander zieht sich vorerst vom Football zurück. Laut "Fox Sports" hat Alexander beschlossen, "sich darauf zu konzentrieren, sich körperlich und geistig in Ordnung zu bringen, bevor er über seine Zukunft entscheidet". Alexander, der kürzlich von Baltimore nach Philadelphia getradet wurde, informierte das Team über seine Entscheidung. Der Defensive Back war im Draft 2018 ein Erstrundenpick der Packers.

Ryan Tannehill NASHVILLE, TN - JANUARY 07: Tennessee Titans quarterback Ryan Tannehill (17) leaves the field after the NFL, American Football Herren, USA game between the Tennessee Titans and the Jacksonville Jaguars on January 7, 2024, at Nissan Stadium in Nashville, TN. (Photo by Bryan Lynn Icon Sportswire) NFL: JAN 07 Jaguars at Titans EDITORIAL USE ONLY Icon20240107130 Bild: Icon Sportswire

Quarterback Ryan Tannehill hat zwei Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel sein offizielles Karriere-Ende verkündet. Der ehemalige Passgeber der Miami Dolphins und Tennessee Titans war zuletzt für seinen ehemaligen Klub Dolphins noch als Botschafter beim Madrid-Spiel. Insgesamt brachte es Tannehill in 155 Regular Season und 5 Playoff-Spielen 35.635 Pasing Yards für 223 Touchdowns. Zudem lief er 28 Mal in die Endzone.

Za'Darius Smith (Philadelphia Eagles) Bild: ZUMA Press Wire