NFL: Ex-Chief Marquise Brown hält Lobesrede auf Jalen Hurts

NFL NFL: Topform! Tom Brady bereitet sich auf Football-Comeback vor Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der exzentrische Receiver hat in Philadelphia große Ziele und sieht seine beste Zeit noch vor sich. Hollywood Brown freut sich vor allem auf das Zusammenspiel mit Quarterback Jalen Hurts.

Hollywood Brown kann es kaum erwarten, bei den Philadelphia Eagles loszulegen. Der Receiver, der nach Ablauf seines Vertrages bei den Kansas City Chiefs zuletzt Free Agent war, hatte Anfang der Woche einen Einjahresvertrag im Wert von 6,5 Millionen Dollar in "Philly" unterschrieben. NFL: Warum die Miami Dolphins für ihren Owner nur noch Nummer zwei sind "Ich bin aufgeregt", erklärte er nun in einer digitalen Presserunde. "Ich bin immer bestrebt, mich zu verbessern - nicht nur gegenüber meinen Trainern und Teamkollegen, sondern auch mir selbst gegenüber. Ich habe das Gefühl, dass ich meine besten Leistungen noch vor mir habe. Ich möchte 'Hollywood' nach Philadelphia bringen und freue mich riesig auf diese Chance." Vor allem dem Zusammenspiel mit Quarterback Jalen Hurts fiebert der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Marquise Brown heißt, entgegen. Ein erstes Gespräch zwischen Hurts und seiner neuen Anspielstation hat bereits stattgefunden.

NFL: Hollywood Brown als Kind schon Eagles-Fan "Ich beobachte Jalen schon seit geraumer Zeit", sagte Brown. "Für mich ist er ein Super-Bowl-MVP-Kaliber, daher sehe ich ihn als einen der besten Quarterbacks der Liga. Ich schätze mich glücklich, hier mit ihm und dem Rest des Teams zu sein, und freue mich darauf, mich einzubringen und zu helfen." Die Eagles seien schon in seiner Kindheit und Jugend sein Lieblingsteam in der NFL gewesen, erklärte der Receiver weiter: "Deshalb ergibt das alles einfach Sinn." Zoff mit der Gewerkschaft: NFL sucht 150 Ersatz-Schiedsrichter Brown spielte zuletzt für die Kansas City Chiefs. Gedraftet wurde er 2019 von den Baltimore Ravens an Position 25 in der ersten Runde. Nach drei Jahren in Maryland spielte er für zwei Spielzeiten bei den Arizona Cardinals, bevor er nach Kansas City weiterzog. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, seine beste Saison erlebte er 2021 bei den Ravens, als er 91 Pässe für 1.008 Yards und sechs Touchdowns fing.

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