NFL NFL: Dart, Carter, und Harbaugh reagieren auf Trump-Kontroverse Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Donald Trump hat sich zur anhaltenden Kritik an Giants-Quarterback Jaxson Dart wegen seiner Unterstützung des US-Präsidenten geäußert. Dabei wird er wie gewohnt sehr deutlich.

Die Kontroverse um Quarterback Jaxson Dart von den New York Giants und seine Unterstützung von US-Präsident Donald Trump schlägt weiterhin hohe Wellen. Der 79-Jährige äußerte sich nun auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social" zur Situation um den NFL-Star: "Danke, Jaxson! Es war toll, mit dir zusammen zu sein." Horror-Verletzungen: Giants mit unfassbarem Pech in Vorbereitung Trump nahm sich daraufhin die Dart-Kritiker zur Brust: "Ich weiß, dass du von den radikalen linken Verrückten, die auf dich, mich und alle um uns herum neidisch sind, unter Beschuss genommen wirst." Weiter schrieb das Staatsoberhaupt: "Aber ich weiß auch, dass dein Trikot ebenfalls auf Platz eins gelandet ist und du Millionen von Dollar verdienst, also BIST DU EIN GEWINNER – SIE SIND ALLE VERLIERER. Wir sehen uns im Weißen Haus!"

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New York Giants: Jaxson Dart äußert sich bei Training zu Kritik an Trump-Unterstützung Dart stellte sich während der öffentlichen OTA-Trainingseinheit der Giants den Reportern und ging auf die Situation ein, ohne dabei jedoch ins Detail zu gehen. Er sprach von der "einzigartigen Gelegenheit", die sich ihm geboten habe, und erklärte, dass er das Amt des Präsidenten des Landes "unabhängig von der politischen Zugehörigkeit und unabhängig von der politischen Partei" sehr respektiere. New York Giants mit unfassbarem Verletzungspech in der Vorbereitung Dart zeigte jedoch Verständnis für die Kritik an seiner Aktion: "Ich verstehe auch, dass Politik in dieser Welt ein heikles Thema sein kann. Ich verstehe auch, dass ich der Quarterback der New York Giants bin und dass dies mit großer Verantwortung verbunden ist, dass ich im Rampenlicht stehe, unter genauer Beobachtung bin, und dass damit vieles einhergeht - und das ist etwas, das ich angenommen habe." Darüber hinaus richtete Dart das Wort an seine Mitspieler: "Vor allem kann ich ehrlich sagen, dass ich jeden einzelnen meiner Brüder, meiner Teamkollegen in diesem Team, liebe – unabhängig von der politischen Einstellung, unabhängig von religiösen Überzeugungen, unabhängig von allem, was uns unterscheiden mag. Sie wissen genau, was für ein Mensch ich bin, der jeden Tag hierherkommt."

New York Giants: Mitspieler zeigt Unverständnis über Darts Trump-Unterstützung Der Auftritt des 23-Jährigen bei Trumps Wahlkampf-Veranstaltung in der vergangenen Woche hatte auch in seinem eigenen Team für Ärger und Unverständnis gesorgt. Abdul Carter kritisierte die Teilnahme Darts öffentlich. "Ich dachte, das wäre KI. Was soll das?", schrieb der Defensive End bei "X". Nachdem sein Post in kürzester Zeit viral gegangen war, postete der Defense-Star ein weiteres Mal und stellte klar, dass zwischen Dart und ihm alles in Ordnung sei. "Mir und JD6 geht es gut. Wir haben uns vorhin unter Männern unterhalten. Behaltet eure Geschichten doch einfach für euch", schrieb Carter. Lions-Coach Dan Campbell mit Ansage: Kontaktlose OTAs sind "eine Pyjamaparty" Im Rahmen der Vorbereitung äußerte sich der Defensive End dann nochmals ausführlich zu der Thematik. "Jaxson ist einer unserer Anführer. Er ist das Aushängeschild unserer Franchise. Er repräsentiert mit seinem Handeln nicht nur sich selbst, sondern uns alle. Und das gilt für jeden, der ein Giants-Trikot trägt", wird der 22-Jährige von "SNY" zitiert. Und weiter: "Aber wenn er sich dazu entscheidet, sich mit einem Mann wie Präsident Trump zu solidarisieren, ist es meine Verantwortung – basierend auf dem, woran ich glaube und wofür ich stehe –, nicht nur meinen Teamkollegen zu zeigen, dass ich dagegen bin, sondern es der ganzen Welt zu zeigen." Carter betont auch, dass trotz der unterschiedlichen Ansichten der Teamerfolg nach wie vor über allem steht: "Das bedeutet nicht, dass wir Hass verbreiten müssen. Es bedeutet nicht, dass Jaxson und ich uns hassen oder dass wir Streit haben. Ich sitze jeden Tag neben Jaxson. Bei jedem Teammeeting sind wir uns nah, wir reden – solange wir sicherstellen, dass wir als Team dasselbe Ziel haben und unsere Ziele übereinstimmen, was sie tun, habe ich das Gefühl, dass das alles ist, was zählt."

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