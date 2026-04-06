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NFL: Ex-Colts-Profi spricht über Luck-Karriereende - GM soll Star-Quarterback Ultimatum gestellt haben
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Hochzeits-Snap! NFL-Star mit besonderer Aktion
Videoclip • 01:09 Min
Andrew Luck beendete seine Karriere bereits mit 29 Jahren wegen immer wiederkehrender Verletzungen. Offenbar spielte bei der Entscheidung auch Colts-GM Chris Ballard eine Rolle.
Die Indianapolis Colts sind seit Jahren auf der Suche nach ihrem Franchise Quarterback. Aktuell setzt die Franchise auf Daniel Jones, auch wenn der nach seinem Achillessehnenriss erst einmal wieder fit werden muss.
Zuvor probierte es die Franchise aus der AFC South mit Routiniers wie Philip Rivers oder Matt Ryan, auch Carson Wentz konnte nicht nachhaltig überzeugen. 2023 kam Anthony Richardson als vierter Draftpick mit vielen Vorschusslorbeeren, musste sich aber schnell mit der Backup-Rolle begnügen.
So versuchte sich seit 2019 bereits eine Handvoll Signal Caller im Lucas Oil Stadium. In jenem Jahr endete die vielversprechend begonnene Karriere von Andrew Luck und damit auch die Hoffnung, einen Quarterback unter Vertrag zu haben, mit dem an die erfolgreiche Zeit von Peyton Manning angeknüpft werden könnte.
Aufgrund von immer wiederkehrenden Verletzungsproblemen erklärte der First Overall Pick des Draft 2012 aber bereits im Alter von 29 Jahren kurz vor Saisonstart seinen Rücktritt. Vor allem die Schulter machte ihm zu schaffen, weshalb Luck auch die gesamte Saison 2017 verpasste.
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Eric Ebron über Luck-Rücktritt: GM Ballard soll QB unter Druck gesetzt haben
In den Wochen vor seinem Schlussstrich bereiteten ihm Oberschenkel und Sprunggelenk Probleme. Auch wenn Lucks Entschluss für die breite Masse der Fans und Experten nachvollziehbar erschien, waren sich damals fast alle einig, dass ein potenzieller Superstar im besten Football-Alter abtrat.
Nun werfen Aussagen eines ehemaligen Teamkollegen jedoch ein etwas anderes Licht auf Lucks Karriereende. Im Podcast "On my Soul" verwies Eric Ebron auf die Rolle von General Manager Chris Ballard, der dem Star-Quarterback offenbar ein Ultimatum gestellt hatte.
"Er hat Andrew gesagt: 'Entweder spielst du dieses Jahr oder wir beenden das'", betonte der ehemalige Tight End, der 2018 und 2019 für das Team auflief, und schob hinterher: "Wer zur Hölle würde so was zu Andrew sagen?"
Weiter erklärte Ebron: "Andrew Luck hat sich gesagt: 'Ich werde nicht bereit dafür sein. Ich habe genug davon, mit Schmerzen zu spielen. Ich trete zurück.'"
Luck hatte in seinem Statement erklärt, nicht das Leben führen zu können, das er sich vorstelle. Daher gebe es für ihn nur eine Wahl: sich vom Football zu verabschieden. "Das ist keine einfache Entscheidung. Es ist die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Aber es ist die richtige Entscheidung für mich", betonte der viermalige Pro Bowler, der 2018 noch den Titel als Comeback Player of the Year gewonnen hatte.