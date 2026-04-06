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NFL-Teams starten mit dem Offseason-Programm: Sogar die Superstars mischen mit
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:26 Min
Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus: In dieser Woche beginnen zehn NFL-Teams mit dem Offseason-Programm.
Diese Ankunft ist ein Statement.
Deshalb veröffentlichten die Baltimore Ravens auch ein Video davon, wie Lamar Jackson zum Start des Offseason-Programms auftauchte.
Denn dieser Teil der frühen Vorbereitungsphase ist freiwillig, und die Superstars verzichten nicht selten komplett darauf.
Anders in Baltimore, wo neben Jackson zum Beispiel auch Trey Hendrickson und Derrick Henry unter den Spielern waren, die sich am ersten Tag zum Dienst meldeten.
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Minter über Jackson: "Vertrauen zueinander entwickeln"
Der Hintergrund dürfte vor allem das neue Personal sein: Bei den Ravens haben Head Coach Jesse Minter und Offensive Coordinator Declan Doyle übernommen. Die Franchise nimmt nach der vergangenen Saison und dem Verpassen der Playoffs einen Neustart in Angriff.
"Ich glaube einfach, dass er sich darauf freut, dass wir uns vernetzen, eine Beziehung aufbauen, Vertrauen zueinander entwickeln und Dinge gemeinsam besprechen können", sagte Minter zuletzt beim Meeting der Teambesitzer.
"Man erreicht dieses Level als Spieler nicht ohne eine herausragende Arbeitseinstellung, ohne ein großartiger Teamkollege zu sein und ohne Führungsqualitäten. Ich freue mich einfach darauf, dass er sich weiterentwickelt, wächst und eine noch bessere Version von Lamar Jackson wird", so Minter weiter.
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NFL: Neun Teams starten am Dienstag
In der ersten Phase des Programms werden Meetings, Kraft- und Konditionstraining sowie Reha-Einheiten für Spieler, die aus Verletzungen kommen, absolviert. Die Phase dauert zwei Wochen.
Es geht also vor allem darum, sich näher kennenzulernen und erste zwischenmenschliche Grundlagen für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen.
Dabei steigen Teams wie die Ravens mit neuen Coaches früher ein als die Teams mit den Trainern der vergangenen Saison, die rund um den 20. April anfangen.
Am Montag begannen die Ravens, am Dienstag starten neun weitere Teams: die Arizona Cardinals, die Atlanta Falcons, die Buffalo Bills, die Cleveland Browns, die Las Vegas Raiders, die Miami Dolphins, die New York Giants, die Pittsburgh Steelers und die Tennessee Titans.
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