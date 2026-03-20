Mit dem Draft das erste große Ereignis der neuen NFL-Saison an. In Pittsburgh werden dafür sogar die öffentlichen Schulen zugemacht.

In knapp einem Monat steht der NFL-Draft 2026 an. Vom 23. bis 25. April werden in Pittsburgh die größten College-Talente von den Teams gewählt.

Für die Stadt bedeutet dies einen tagelangen Ausnahmezustand. Regionale Behörden gaben an, dass man mit 500.000 bis 700.000 Besuchern während dieser Zeit rechnet. Durch den Fan-Ansturm wird es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und damit einhergehend akuten Parkplatzengpässen kommen.

Die Entscheider der öffentlichen Schulen in Pittsburgh haben sich daher dazu entschieden, den Unterricht am Draft-Wochenende ausschließlich online stattfinden zu lassen.

Den Schülern soll dies Verkehrschaos erspart werden, um ihnen ein sicheres und effektives Lernen zu ermöglichen.