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NFL: Quarterback-Situationen der 32 Teams in Saisonvorbereitung - Murray oder McCarthy? Minnesota Vikings wollen sich nicht auf Starter festlegen
Aktualisiert:von ran
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NFL: Murray vs. McCarthy - Vikings-Fans im Zwiespalt
Videoclip • 02:03 Min
Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.
Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback.
Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren. Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich.
ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen der 32 NFL-Teams nach dem Draft aussehen. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 10. Juni 2026)
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Minnesota Vikings
Nach einer schwachen Saison von J.J. McCarthy und der Verpflichtung von Kyler Murray gingen viele Beobachter davon aus, dass der Ex-Cardinals-Star den Posten des Starters übernehmen würde.
Doch entschieden ist das noch nicht. Wie Head Coach Kevin O'Connell auf der Pressekonferenz nach dem Mini Camp bestätigte, sollen die Quarterbacks ihren Kampf im Training Camp fortsetzen. Beide "hatten wirklich gute Tage" betonte O'Connell, nichtsdestotrotz gäbe es noch "eine Menge Möglichkeiten, sich zu verbessern".
Wann genau die Entscheidung fallen soll, wollte O'Connell nicht verraten. "Wir haben einen Plan, um sicherzustellen, dass die Entscheidung, die wir treffen, im besten Interesse der Minnesota Vikings sein wird", sagte O’Connell. "Der Zeitplan dafür beinhaltet auch, sicherzustellen, dass wir unseren Starter optimal auf die Saison vorbereiten."
"Ein konkretes Datum zu nennen, würde nicht wirklich widerspiegeln, wie wir die Situation sehen. Aber es gibt einen Zeitrahmen, der es uns ermöglicht, den Konkurrenzkampf fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir das Trainingslager so gestalten, dass dieser Wettbewerb stattfinden kann – und wir dennoch rechtzeitig eine Entscheidung treffen.“
Starter: Kyler Murray / J.J. McCarthy
Backups: Kyler Murray /J.J. McCarthy, Carson Wentz, Max Brosmer
Cleveland Browns
Bei den Cleveland Browns hat Head Coach Todd Monken am Dienstag bekanntgegeben, dass der Zweikampf zwischen Shedeur Sanders und dem erfahrenen Deshaun Watson nicht in den nächsten Tagen entschieden wird.
Eine Entscheidung kündigte er für den Zeitraum kurz vor Saisonbeginn an. Zu ihren Leistungen in der Saisonvorbereitung sagte er: "Beide haben gut genug gespielt, um für den Platz des Starters zu kämpfen."
Laut "ESPN" hat Sanders am ersten Tag des verpflichtenden Minicamps mit den Startern der Offense im Elf gegen Elf gespielt. Watson verteilte derweil die Bälle bei den Backups.
Starter: Deshaun Watson oder Shedeur Sanders
Backups: Dillon Gabriel, Taylen Green
Arizona Cardinals
Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett will einen neuen Vertrag und hat das freiwillige Training in der Offseason geschwänzt. Er plant aber offenbar, diese Woche zum verpflichtenden Minicamp zu erscheinen.
Laut "ESPN" ist jedoch noch unklar, in welchem Umfang er dabei auf dem Spielfeld trainieren wird. Sollte Brissett das obligatorische Camp schwänzen, könnten die Cardinals ihn mit einer Geldstrafe von 107.911 Dollar belegen.
In der vergangenen Saisonpause unterzeichnete Brissett einen Zweijahresvertrag über 12,5 Millionen Dollar. In seinem zweiten Vertragsjahr stehen ihm 4,9 Millionen Dollar zu, wovon 1,5 Millionen Dollar garantiert sind.
Starter: Jacoby Brissett
Backups: Gardner Minshew, Carson Beck, Kedon Slovis
Las Vegas Raiders
Bei den Raiders ist Fernando Mendoza als Erstrunden-Rookie hinter Kirk Cousins gelistet. Der Rookie soll wohl vorerst vom Altmeister lernen, ehe er früher oder später zum Starter ernannt wird.
Starter: Kirk Cousins
Backup: Fernando Mendoza, Aidan O'Connell
Atlanta Falcons
Starter: Tua Tagovailoa
Backup: Trevor Siemian, Jack Strand
Verletzt: Michael Penix Jr.
Baltimore Ravens
Starter: Lamar Jackson
Backup: Tyler Huntley, Joe Fagnano, Diego Pavia
Buffalo Bills
Starter: Josh Allen
Backups: Kyle Allen, Shane Buechele
Carolina Panthers
Starter: Bryce Young
Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes King
Chicago Bears
Starter: Caleb Williams
Backups: Tyson Bagent, Case Keenum, Miller Moss
Cincinnati Bengals
Starter: Joe Burrow
Backups: Joe Flacco, Josh Johnson, Sean Clifford
Dallas Cowboys
Starter: Dak Prescott
Backups: Joe Milton III, Sam Howell
Denver Broncos
Starter: Bo Nix
Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
Starter: Jared Goff
Backup: Teddy Bridgewater, Luke Altmyer
Green Bay Packers
Starter: Jordan Love
Backups: Tyrod Taylor, Kyle McCord, Kyron Drones
Houston Texans
Starter: C.J. Stroud
Backups: Davis Mills, Graham Mertz
Indianapolis Colts
Starter: Anthony Richardson (hat wohl Trade angefragt)
Backups: Riley Leonard, Easton Stick
Verletzt: Daniel Jones
Jacksonville Jaguars
Starter: Trevor Lawrence
Backups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey Aguilar
Kansas City Chiefs
Starter: Justin Fields
Backups: Garrett Nussmeier, Chris Oladokun
Verletzt: Patrick Mahomes
Los Angeles Chargers
Starter: Justin Herbert
Backups: Trey Lance, DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
Starter: Matthew Stafford
Backup: Ty Simpson, Stetson Bennett IV, Matthew Caldwell
Miami Dolphins
Starter: Malik Willis
Backups: Quinn Ewers, Cam Miller, Mark Gronowski
New England Patriots
Starter: Drake Maye
Backup: Tommy DeVito, Behren Morton
New Orleans Saints
Starter: Tyler Shough
Backups: Spencer Rattler, Zach Wilson
New York Giants
Starter: Jaxson Dart
Backup: Jameis Winston, Brandon Allen
New York Jets
Starter: Geno Smith
Backups: Cade Klubnik, Brady Cook, Bailey Zappe
Philadelphia Eagles
Starter: Jalen Hurts
Backups: Andy Dalton, Tanner McKee, Cole Payton
Pittsburgh Steelers
Starter: Aaron Rodgers
Backup: Mason Rudolph, Will Howard, Drew Allar
San Francisco 49ers
Starter: Brock Purdy
Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke, Adrian Martinez
Seattle Seahawks
Starter: Sam Darnold
Backups: Drew Lock, Jalen Milroe
Tampa Bay Buccaneers
Starter: Baker Mayfield
Backups: Jake Browning, Connor Bazelak, Jalon Daniels
Tennessee Titans
Starter: Cam Ward
Backups: Mitch Trubisky, Will Levis, Hendon Hooker
Washington Commanders
Starter: Jayden Daniels
Backups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartman
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