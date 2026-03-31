NFL NFL: Superstar-QB trollt Fans auf Instagram Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Die Seattle Seahawks eröffnen die anstehende NFL-Saison. Aber scheinbar nicht gegen die Kansas City Chiefs, wie deren Besitzer Clark Hunt erklärt.

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Chiefs-Besitzer rechnet nicht mit Auftaktspiel Hunt gegenüber "ESPN": "Ich glaube nicht, dass das noch auf dem Tisch liegt." In der Folge verwies er auf die Situation von Quarterback Patrick Mahomes und ergänzte: "Ich denke, aus Sicht der Liga gäbe es gewisse Bedenken, ob er rechtzeitig bereit wäre." Eine bemerkenswerte Aussage. Demnach beeinflusst der Gesundheitszustand von Mahomes indirekt die Termin- und Spielplanüberlegungen der Liga. Der Chiefs-Star hatte sich am 14. Dezember einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Bereits am darauffolgenden Tag wurde die Verletzung von Dr. Dan Cooper operativ versorgt. Zwar zeigte Mahomes zuletzt in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video, dass er wieder auf dem Feld steht und Pässe wirft. Hunts Einwand legt jedoch nahe, dass sowohl die Chiefs als auch die NFL bei der Planung rund um den Franchise-Quarterback weiterhin mit Vorsicht agieren.

Seahawks erwarten wohl anderen Gegner Für Seattle bedeutet das: Das Opening Game findet zwar sicher im Lumen Field statt, der Gegner dürfte aber eher aus einem anderen Kandidatenkreis kommen. Mit dem mutmaßlichen Ausscheiden der Chiefs verlieren die Seahawks einen besonders attraktiven Eröffnungsspiel-Gegner. Zugleich verdichten sich die Hinweise darauf, dass die NFL für den Saisonstart eine andere Paarung bevorzugt. Aus Chiefs-Sicht passt die Einschätzung ins Gesamtbild der Offseason. Auch wenn Mahomes in seiner Reha Fortschritte macht, scheint ein besonders früher und öffentlichkeitswirksamer Einsatz zum Saisonstart in Seattle derzeit nicht das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Eine endgültige Gewissheit wird es erst mit der offiziellen Bekanntgabe des Spielplans geben. Die Richtung ist nach Hunts Aussagen allerdings klar: Kansas City wird nach jetzigem Stand nicht der erste Gegner der Seahawks sein.

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