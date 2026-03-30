NFL - Cleveland Browns: Shedeur Sanders ändert Rückennummer

Bei Shedeur Sanders kommt es 2026 zu einer Veränderung. Seinen Fans wird das wahrscheinlich nicht schmecken.

Den Fans von Shedeur Sanders wird die Entscheidung nicht gefallen. Auch wenn sie nachvollziehbar ist.

Denn der Quarterback der Cleveland Browns wird 2026 mit der Nummer 2 auf dem Rücken auflaufen. 2025 hatte er seine Rookie-Saison mit der 12 absolviert.

Wieso die 2? Sie trug er auf dem College, musste in Cleveland aber auf die 12 ausweichen, weil Wide Receiver DeAndre Carter diese Nummer trug. Da Carter nicht mehr im Roster ist, war der Weg nun frei.

Die Anhänger, die sich das Trikot mit der Nummer 12 geholt haben, besitzen nun bereits nach der ersten Saison ein veraltetes Jersey.

Und es dürften nicht wenige sein, denn das Sanders-Trikot landete in der vergangenen Offseason auf Platz fünf bei den Top-Verkäufen.

Während der Regular Season ebbte das Interesse aber ab. Sanders schaffte es erst zum Ende der Saison hin zum Starter bei den Browns und sogar als Ersatz zum Pro Bowl. In den Top 25 der meistverkauften Trikots tauchte er nicht auf.