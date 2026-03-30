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NFL expandiert in nächstes europäisches Land
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:00 Min
Die US-Profiliga hat einen neuen Absatzmarkt in Europa entdeckt und schickt künftig die Cleveland Browns sowie die New Orleans dahin.
Die NFL hat die Erweiterung ihres Global Markets Program bekanntgegeben. Die Cleveland Browns und die New Orleans Saints verfügen nun über Vermarktungsrechte in Italien, während die Las Vegas Raiders ihre Rechte auf Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritannien ausgeweitet haben.
Italien gehörte bislang noch zu den Märkten, die von der US-amerikanischen Football-Liga noch nicht erschlossen wurden.
Dagegen bleibt Deutschland mit weiterhin elf NFL-Teams der größte ausländische Markt der NFL. Entsprechende Rechte besitzen Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, New England Patriots, New York Giants, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers.
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Alle 32 NFL-Teams verfügen über Vermarktungsrechte
NFL-Franchises können sich um Rechte für internationale Märkte bewerben, indem sie jedes Frühjahr Vorschläge zur Prüfung beim International Committee einreichen. Alle 32 Teams nehmen mittlerweile an dem Programm teil und verfügen über Rechte in 22 internationalen Märkten.
"Die Ausweitung des Global Markets Programms in seinem fünften Jahr unterstreicht den anhaltenden Fokus auf globales Wachstum für die NFL und ihre 32 Teams", sagt Gerrit Meier, NFL Managing Director und Head of International.
Das 2022 ins Leben gerufene Global Markets Program gewährt NFL-Franchises internationale Vermarktungsrechte in Ländern außerhalb der USA, um durch Fan-Engagement, Veranstaltungen oder kommerzielle Aktivitäten eine weltweite Markenbekanntheit und größere Fangemeinde aufzubauen.
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