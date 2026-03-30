NFL expandiert in nächstes europäisches Land

Die US-Profiliga hat einen neuen Absatzmarkt in Europa entdeckt und schickt künftig die Cleveland Browns sowie die New Orleans dahin.

Die NFL hat die Erweiterung ihres Global Markets Program bekanntgegeben. Die Cleveland Browns und die New Orleans Saints verfügen nun über Vermarktungsrechte in Italien, während die Las Vegas Raiders ihre Rechte auf Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritannien ausgeweitet haben.

Italien gehörte bislang noch zu den Märkten, die von der US-amerikanischen Football-Liga noch nicht erschlossen wurden.

Dagegen bleibt Deutschland mit weiterhin elf NFL-Teams der größte ausländische Markt der NFL. Entsprechende Rechte besitzen Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, New England Patriots, New York Giants, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers.