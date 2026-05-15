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NFL - Super-Bowl-Rematch und Revenge Games: Die Highlight-Spiele der kommenden Saison
Veröffentlicht:von ran
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Nanu?! NFL-Star trägt Freundin auf Händen
Videoclip • 01:00 Min
Der Spielplan der NFL ist draußen - und schon jetzt gibt es einige Highlights, auf die man sich freuen kann.
Endlich haben Teams und Fans Planungssicherheit - der komplette Spielplan der NFL ist veröffentlicht.
Schon jetzt gibt es einige Highlight-Spiele, auf die sich die Fans freuen können. ran hat die Highlight-Spiele der Saison zusammengetragen.
Woche 1
New England Patriots at Seattle Seahawks: Zum Saisonauftakt gibt es gleich das Rematch des vergangenen Super Bowls - eine Konstellation, die es nicht oft gibt. Die Patriots sühnen nach Revanche und wollen den Seahawks die Banner-Zeremonie verhageln.
San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams: Das NFL-Debüt in Melbourne! Wird Matthew Stafford wieder in MVP-Verfassung sein und wie wird sich die Defense der 49ers ohne Koordinator Robert Saleh schlagen?
Miami Dolphins at Las Vegas Raiders: Das Debüt von Fernando Mendoza in der NFL. Der Nummer-eins-Pick des letzten Drafts kommt mit vielen Vorschusslorbeeren und hat einen dankbaren Auftakt mit einem Heimspiel gegen die Dolphins.
Denver Broncos at Kansas City Chiefs: Kann Patrick Mahomes in Woche eins bereits spielen? Und wenn ja, können die Broncos ihre neue Vormachtstellung in der AFC West untermauern?
Woche 2
Detroit Lions at Buffalo Bills: Nicht nur das Debüt im neuen Stadion der Bills sondern ein absolutes Top-Spiel zwischen zwei Top-Teams der AFC und NFC.
Woche 5
Chicago Bears at Green Bay Packers: Das erste Hass-Duell der Saison in der ältesten Rivalität der NFL. Caleb Williams und Jordan Love kämpfen um die Vormachtstellung in der NFC North und wer der beste junge Quarterback der Division ist.
Kommende Livestreams auf Joyn
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Woche 6
Seattle Seahawks at Denver Broncos: Für Viele das Super-Bowl-Matchup, wenn sich Bo Nix nicht verletzt hätte. Zum Aufeinandertreffen mit den Seahawks in der Saison 2026 dürfte er wieder fit sein.
Woche 7
Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks: Die Rückkehr von Kenneth Walker nach Seattle. Der Running dürfte seinem alten Arbeitgeber zeigen wollen, dass es ein Fehler war, ihm nicht das Geld zu bezahlen, das er eingefordert hat.
Woche 8
Carolina Panthers at Green Bay Packers: Die Packers haben nach der peinlichen Niederlage gegen die Panthers in der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen.
Woche 10
New England Patriots vs. Detroit Lions: Das Deutschland-Spiel in München zwischen den patriots und Lions dürfte erneut für große Nachfrage und fantastische Stimmung in der Heimat des FC Bayern München sorgen.
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Woche 12
Kansas City Chiefs at Buffalo Bills: Die ewige Rivalität dieser Generation in der AFC: Josh Allen empfängt Patrick Mahomes im neuen Highmark Stadium - und das an Thanksgiving.
Woche 13
Kansas City Chiefs at Los Angeles Rams: Als die Chiefs das letzte Mal bei den Rams gastierten, fielen satte 105 Punkte, das war 2018. Damals wie heute findet das Spiel unter Flutlicht statt.
Woche 15
Chicago Bears at Buffalo Bills: Caleb Williams wird erstmals auf Josh Allen treffen - zwei Gesichter der Liga aus zwei verschiedenen Generationen dürften sich ein Top-Spiel liefern.
New England Patriots at Kansas City Chiefs: Das erste Aufeinandertreffen auch von Patrick Mahomes und Drake Maye. Im Monday Night Game des Spieltags wollen die Patriots sich ihre Vormachtstellung in der AFC endgültig zurückholen.
Woche 17
Denver Broncos at New England Patriots: Die Broncos können sich am bitteren Aus im AFC Championship Game des vergangenen jahres rächen - diesmal mit Bo Nix.
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