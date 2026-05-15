NFL: Alle Prime-Time-Spiele in der Übersicht

Der NFL-Spielplan ist endlich da - und damit stehen auch die Prime-Time-Spiele fest.

Die NFL legt großen Wert auf die Qualität ihrer Einzelspiele. Logisch, das ganze Land schaut in diesem Fall auf das einzige NFL-Spiel. Im Gegensatz zur Kickoff-Zeit um 19 Uhr deutscher Zeit am Sonntag, verschwindet die Partie dabei nicht in der Masse.

ran hat alle Prime-Time-Spiele, also Thursday Night Football (TNF, Kickoff 02:15 Uhr), Sunday Night Football (SNF, Kickoff 02:20 Uhr) und Monday Night Football (MNF, Kickoff 02:15 Uhr) für euch zusammengetragen.

Woche 1

TNF: New England Patriots at Seattle Seahawks

Melbourne Game (Freitag, 11. September, 02:35 Uhr): San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams

SNF: Dallas Cowboys at New York Giants

MNF: Denver Broncos at Kansas City Chiefs

Woche 2

TNF: Detroit Lions at Buffalo Bills

SNF: Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs

MNF: New York Giants at Los Angeles Rams

Woche 3

TNF: Atlanta Falcons at Green Bay Packers

SNF: Los Angeles Rams at Denver Broncos

MNF: Philadelphia Eagles at Chicago Bears

Woche 4

TNF: Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns

SNF: Detroit Lions at Carolina Panthers

MNF: Atlanta Falcons at New Orleans Saints

Woche 5

TNF: Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys

SNF: Baltimore Ravens at Atlanta Falcons

MNF: Buffalo Bills at Los Angeles Rams

Woche 6

TNF: Seattle Seahawks at Denver Broncos

SNF: Dallas Cowboys at Green Bay Packers

MNF: Washington Commanders at San Francisco 49ers

Woche 7

TNF: New England Patriots at Chicago Bears

SNF: Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks

MNF: Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles

Woche 8

TNF: Carolina Panthers at Green Bay Packers

SNF: Philadelphia Eagles at Washington Commanders

MNF: Chicago Bears at Seattle Seahawks

Woche 9

TNF: Jacksonville jaguars at Baltimore Ravens

SNF: Tampa Bay Buccaneers at Chicago Bears

MNF: Buffalo Bills at Minnesota Vikings

Woche 10

TNF: Washington Commanders at New York Giants

SNF: Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals

MNF: Los Angeles Chargers at Baltimore Ravens

Woche 11

TNF: Indianapolis Colts at Houston Texans

SNF: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers

MNF: Cinconnati Bengals at Washington Commanders

Woche 12

TNF: Green Bay Packers at Los Angeles Rams

Thanksgiving (Freitag, 27. November, 02:20 Uhr): Kansas City Chiefs at Buffalo Bills

SNF: New England Patriots at Los Angeles Chargers

MNF: Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers

Woche 13

TNF: Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers

SNF: Houston Texans at Pittsburgh Steelers

MNF: Dallas Cowboys at Seattle Seahawks

Woche 14

TNF: Minnesota Vikings at New England Patriots

SNF: Buffalo Bills at Green Bay Packers

MNF: Pittsburgh Steelers at Jacksonville Jaguars

Woche 15

TNF: San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers

SNF: Detroit Lions at Minnesota Vikings

MNF: New England Patriots at Kansas City Chiefs

Woche 16

TNF: Houston Texans at Philadelphia Eagles

Weihnachten (Samstag, 26. Dezember, 02:15 Uhr): Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

SNF: Jacksonville Jaguars at Dallas Cowboys

MNF: New York Giants at Detroit Lions

Woche 17

TNF: Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals

SNF: Philadelphia Eagles at San Francisco 49ers

MNF: Houston Texans at Green Bay Packers

Woche 18

Welche Prime-Time-Spiele in der finalen Woche stattfinden werden, wird erst kurz nach dem Ende des 17. Spieltags bekannt gegeben.

Grund dafür ist, dass die NFL im sonntäglichen Spitzenspiel eine Partie zeigen will, die ein sogenanntes Win-and-In-Szenario ist. In der vergangenen Saison war das SNF-Spiel des 18. Spieltags Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers. Der Sieger der Partie - am Ende die Steelers - gewann die AFC North und zog so in die Playoffs ein.

NFL: Anzahl der Prime-Time-Spiele pro Team

0: Las vegas Raiders, New York Jets, Miami Dolphins, Arizona Cardinals, Tennessee Titans

1: Saints, Browns

2: Colts

3: Jaguars, Bengals, Broncos, Chargers, Falcons, Buccaneers, Commanders, Panthers

4: Ravens, Texans, Steelers, Vikings, Lions, Giants

5: Patriots, 49ers, Bears, Eagles

6: Seahawks, Chiefs, Packers, Cowboys

7: Rams, Bills

