NFL: Alle Prime-Time-Spiele in der Übersicht
Veröffentlicht:von ran
NFL: Diese Strecken legen die Teams in der kommenden Saison zurück
Der NFL-Spielplan ist endlich da - und damit stehen auch die Prime-Time-Spiele fest.
Die NFL legt großen Wert auf die Qualität ihrer Einzelspiele. Logisch, das ganze Land schaut in diesem Fall auf das einzige NFL-Spiel. Im Gegensatz zur Kickoff-Zeit um 19 Uhr deutscher Zeit am Sonntag, verschwindet die Partie dabei nicht in der Masse.
ran hat alle Prime-Time-Spiele, also Thursday Night Football (TNF, Kickoff 02:15 Uhr), Sunday Night Football (SNF, Kickoff 02:20 Uhr) und Monday Night Football (MNF, Kickoff 02:15 Uhr) für euch zusammengetragen.
Woche 1
TNF: New England Patriots at Seattle Seahawks
Melbourne Game (Freitag, 11. September, 02:35 Uhr): San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams
SNF: Dallas Cowboys at New York Giants
MNF: Denver Broncos at Kansas City Chiefs
Woche 2
TNF: Detroit Lions at Buffalo Bills
SNF: Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs
MNF: New York Giants at Los Angeles Rams
Woche 3
TNF: Atlanta Falcons at Green Bay Packers
SNF: Los Angeles Rams at Denver Broncos
MNF: Philadelphia Eagles at Chicago Bears
Woche 4
TNF: Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns
SNF: Detroit Lions at Carolina Panthers
MNF: Atlanta Falcons at New Orleans Saints
Woche 5
TNF: Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys
SNF: Baltimore Ravens at Atlanta Falcons
MNF: Buffalo Bills at Los Angeles Rams
Woche 6
TNF: Seattle Seahawks at Denver Broncos
SNF: Dallas Cowboys at Green Bay Packers
MNF: Washington Commanders at San Francisco 49ers
Woche 7
TNF: New England Patriots at Chicago Bears
SNF: Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks
MNF: Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles
Woche 8
TNF: Carolina Panthers at Green Bay Packers
SNF: Philadelphia Eagles at Washington Commanders
MNF: Chicago Bears at Seattle Seahawks
Woche 9
TNF: Jacksonville jaguars at Baltimore Ravens
SNF: Tampa Bay Buccaneers at Chicago Bears
MNF: Buffalo Bills at Minnesota Vikings
Woche 10
TNF: Washington Commanders at New York Giants
SNF: Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals
MNF: Los Angeles Chargers at Baltimore Ravens
Woche 11
TNF: Indianapolis Colts at Houston Texans
SNF: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
MNF: Cinconnati Bengals at Washington Commanders
Woche 12
TNF: Green Bay Packers at Los Angeles Rams
Thanksgiving (Freitag, 27. November, 02:20 Uhr): Kansas City Chiefs at Buffalo Bills
SNF: New England Patriots at Los Angeles Chargers
MNF: Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers
Woche 13
TNF: Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers
SNF: Houston Texans at Pittsburgh Steelers
MNF: Dallas Cowboys at Seattle Seahawks
Woche 14
TNF: Minnesota Vikings at New England Patriots
SNF: Buffalo Bills at Green Bay Packers
MNF: Pittsburgh Steelers at Jacksonville Jaguars
Woche 15
TNF: San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers
SNF: Detroit Lions at Minnesota Vikings
MNF: New England Patriots at Kansas City Chiefs
Woche 16
TNF: Houston Texans at Philadelphia Eagles
Weihnachten (Samstag, 26. Dezember, 02:15 Uhr): Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
SNF: Jacksonville Jaguars at Dallas Cowboys
MNF: New York Giants at Detroit Lions
Woche 17
TNF: Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals
SNF: Philadelphia Eagles at San Francisco 49ers
MNF: Houston Texans at Green Bay Packers
Woche 18
Welche Prime-Time-Spiele in der finalen Woche stattfinden werden, wird erst kurz nach dem Ende des 17. Spieltags bekannt gegeben.
Grund dafür ist, dass die NFL im sonntäglichen Spitzenspiel eine Partie zeigen will, die ein sogenanntes Win-and-In-Szenario ist. In der vergangenen Saison war das SNF-Spiel des 18. Spieltags Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers. Der Sieger der Partie - am Ende die Steelers - gewann die AFC North und zog so in die Playoffs ein.
NFL: Anzahl der Prime-Time-Spiele pro Team
0: Las vegas Raiders, New York Jets, Miami Dolphins, Arizona Cardinals, Tennessee Titans
1: Saints, Browns
2: Colts
3: Jaguars, Bengals, Broncos, Chargers, Falcons, Buccaneers, Commanders, Panthers
4: Ravens, Texans, Steelers, Vikings, Lions, Giants
5: Patriots, 49ers, Bears, Eagles
6: Seahawks, Chiefs, Packers, Cowboys
7: Rams, Bills
