NFL-Spielplan: Seattle Seahawks eröffnen Saison mit absolutem Kracher

NFL Nanu?! NFL-Star trägt Freundin auf Händen Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Die Seattle Seahawks eröffnen als Super-Bowl-Sieger traditionell die Saison - jetzt steht auch der Gegner fest: Es wird ein Super-Bowl-Rematch gegen die New England Patriots.

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