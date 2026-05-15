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NFL-Spielplan: Seattle Seahawks eröffnen Saison mit absolutem Kracher
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:00 Min
Die Seattle Seahawks eröffnen als Super-Bowl-Sieger traditionell die Saison - jetzt steht auch der Gegner fest: Es wird ein Super-Bowl-Rematch gegen die New England Patriots.
Die NFL hat den Spielplan für die Saison 2026 bekanntgegeben – und gleich das Eröffnungsspiel verspricht Spektakel: Am Mittwoch, dem 9. September, treffen die Seattle Seahawks und die New England Patriots im NFL Kickoff Game aufeinander.
Es ist das Rematch von Super Bowl LX – gut sieben Monate, nachdem Seattle den Titel gegen New England geholt hatte.
Das Spiel findet im Lumen Field in Seattle statt und wird um 20:20 Uhr Ortszeit (2:20 Uhr MEZ) angepfiffen.
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NFL-Saison startet an einem Mittwoch
Dass die Partie auf einen Mittwoch fällt, ist ungewöhnlich: Zum letzten Mal startete die NFL-Saison an einem Mittwoch im Jahr 2012 – damals wegen der Nominierungsrede von Präsident Barack Obama beim Parteitag der Demokraten.
Diesmal ist es die Australien-Premiere der Liga: Am darauffolgenden Donnerstagabend spielen die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers das erste reguläre NFL-Spiel in Melbourne, weshalb der Saisonauftakt um einen Tag vorgezogen wurde.
Die Seahawks gewannen den Super Bowl LX mit 29:13 und holten damit ihren zweiten Lombardi Trophy – die Fans werden die Titelbannershow vor dem Anpfiff in Seattle feiern.
NFL Executive Hans Schroeder erklärte, die Liga habe die Konstellation bewusst gewählt: „Wir fanden es eine tolle Möglichkeit, die Saison mit einem Spiel der beiden besten Teams der Vorsaison zu eröffnen."
Es ist erst das zweite Mal in der NFL-Geschichte, dass ein direktes Super-Bowl-Rematch den Saisonauftakt bildet. Zuletzt 2016, als die Denver Broncos in Woche 1 die Carolina Panthers erneut besiegten.
NFL: Woche 1 der Saison 2026 in der Übersicht
Donnerstag, 10. September, 02:20 Uhr:
New England Patriots at Seattle Seahawks
Freitag, 11. September, 02:35 Uhr:
San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams
Sonntag, 13. September, 19 Uhr:
Tampa Bay Buccaneers at Cincinnati Bengals
New Orleans Saints at Detroit Lions
New York Jets at Tennessee Titans
Baltimore Ravens at Indianapolis Colts
Atlanta Falcons at Pittsburgh Steelers
Chicago Bears at Carolina Panthers
Cleveland Browns at Jacksonville Jaguars
Buffalo Bills at Houston Texans
Sonntag, 13. September, 22:25 Uhr:
Miami Dolphins at Las Vegas Raiders
Green Bay Packers at Minnesota Vikings
Washington Commanders at Philadelphia Eagles
Arizona Cardinals at Los Angeles Chargers
Montag, 14. September, 02:20 Uhr:
Dallas Cowboys at New York Giants
Dienstag, 15. September, 02:15 Uhr:
Denver Broncos at Kansas City Chiefs
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