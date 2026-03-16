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NFL: Warum Super Bowl MVP Kenneth Walker wirklich bei den Chiefs unterschrieben hat
Aktualisiert:von Chris Lugert
NFL
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Videoclip • 01:11 Min
Der Super Bowl MVP wechselte in der Free Agency von den Seattle Seahawks zu den Kansas City Chiefs. Einem Bericht zufolge spielte aber nicht nur Geld bei seiner Entscheidung eine Rolle.
Für Running Back Kenneth Walker war die Free Agency der NFL zumindest finanziell ein großer Erfolg. Der amtierende Super Bowl MVP unterschrieb bei den Kansas City Chiefs einen Dreijahresvertrag über 43,05 Millionen Dollar, davon sind 28,7 Millionen Dollar garantiert.
Damit schlug er Kapital aus seinem nach dem Super Bowl deutlich erhöhten Marktwert, während die Seattle Seahawks einen ihrer offensiven Leistungsträger verloren. Doch ein neuer Bericht legt nahe, dass es dem 25-Jährigen nicht nur darum ging, das finanziell beste Angebot anzunehmen.
Wie "The News Tribune" berichtet, sei Walker auch mit seiner sportlichen Situation bei den Seahawks über weite Teile der Saison nicht zufrieden gewesen. Demnach hätte ihn "verärgert", dass er nicht mehr die unumstrittene Nummer eins war, sondern die Carries mit Zach Charbonnet teilen musste.
Während der Regular Season bekam Charbonnet sogar etwas mehr Einsatzzeit, er stand bei 49 Prozent der offensiven Snaps auf dem Feld. Walker hingegen musste sich mit 47 Prozent der Snaps begnügen. Erst der Kreuzbandriss von Charbonnet in den Playoffs machte Walker zum unumstrittenen Lead Back.
Kenneth Walker bei den Kansas City Chiefs die klare Nummer eins
Die neue Verteilung bei den Seahawks war auch darin begründet, dass Walker in der Vergangenheit immer wieder Verletzungsprobleme hatte. Durch das Jobsharing sollte dieses Risiko reduziert werden - was zumindest bei Walker auch gelang. Er blieb in der Saison 2025 quasi verletzungsfrei.
Dennoch wechselte Walker im Januar seine Berater, offenbar mit dem Ziel, ein Team zu finden, bei dem er künftig die klare Stammkraft im Backfield sein würde. Bei den Chiefs dürfte genau das der Fall sein.
Bei seiner Vorstellungs-PK äußerte sich Walker dann auch vielsagend über sein neues Team. "Es bedeutet sehr viel", sagte er. Und weiter: "Man fühlt sich geschätzt und gebraucht - das ist es, was sich jeder wünscht. Deshalb bin ich einfach froh, hier zu sein, die Jungs kennenzulernen und zu arbeiten."
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